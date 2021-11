Previsioni Meteo: oggi maltempo su diverse regioni, piogge più intense sulle isole

MeteoWeb

Previsioni meteo anche per oggi all’insegna di nubi diffuse e piogge ricorrenti, sebbene non particolarmente intense in giornata e nemmeno tanto estese, magari qualcuna più forte localmente in serata. Naturalmente a indurre l’instabilità continua a essere la persistente azione depressionaria Mediterraneo centro-meridionale con circolazione ciclonica semi-stazionaria tra il Nord Africa e le isole maggiori, quest’oggi agente con perno a Ovest della Sardegna. Come visibile dalla elaborazione sull’ultimo scatto satellitare, l’area di bassa pressione al suolo, per di più con corrispondenza anche in quota, è collocata tra le Baleari e la nostra isola più occidentale, ma con pieno coinvolgimento nella spirale ciclonica un po’ di tutta l’Italia. naturalmente, ci sono fronti instabili che ruotano intorno al sistema e che attraversano gran parte delle nostre regioni, non ovunque procurando nubi e precipitazioni, evidentemente soltanto sui settori più esposti, tuttavia fenomeni abbastanza diffusi.

Più in dettaglio, in queste ore mattutine sono presenti nubi diffuse sul medio basso Tirreno, su gran parte del Sud, sul medio Adriatico, nubi diffuse anche sul Nord Appennino, sull’Emilia-Romagna, sul Centro-Sud Piemonte, localmente fino alla bassa Lombardia, con deboli piogge sparse in forma irregolare. Le piogge e i rovesci stanno interessando in particolare la Sicilia, soprattutto centrale e settentrionale, più intensi sul Messinese, qualche pioggia sparsa sulla Campania, sul Molise, sul Nord della Puglia e rovesci irregolari anche sulla Sardegna, specie sul Cagliaritano e sul Nuorese. Addensamenti nuvolosi con locali rovesci in queste ore anche sull’Ovest/Nordovest Lazio, qualcuno isolato tra Nordovest Grossetano e il Sud Senese, piogge e rovesci più intensi, invece, sulla Liguria centro-occidentale, soprattutto tra il Savonese e il Genovese occidentale. Qualche pioggia irregolare anche sul nord dell’Emilia-Romagna, localmente sulla bassa Lombardia centro-orientale e sul Sud Veneto. Tempo migliore altrove.

Per il resto della giornata e la sera, sono attese più nubi e piogge verso il medio Adriatico, Nord Abruzzo, Marche, peggioramento anche sul medio Tirreno tra Nord Lazio, Toscana e Sud-Ovest Umbria e piogge e rovesci ancora diffusi sulla Sicilia. Probabile più significativo peggioramento tra il tardo pomeriggio e la sera sulla Sardegna orientale, in particolare tra il Cagliaritano e l’Ogliastra, con precipitazioni localmente anche forti. Nubi irregolari e deboli piogge sparse qua e là ma in forma decisamente più occasionale sul resto del Centro e fino alla Campania, Puglia, Lucania, qualche piovasco possibile anche sulla Calabria ionica e tra Emilia-Romagna, basso Piemonte, Ovest Lombardia, occasionalmente basso Veneto. Tempo migliore sul resto del Sud e sul resto del Nord. Circa le temperature, le previsioni meteo computano un aumento generale sulle regioni centro-meridionali peninsulari, di più sulla Puglia e sull’estremo Sud, in leggero calo sulla Sicilia, altrove valori più o meno stazionari e comunque più freddi sulle regioni settentrionali. Temperature massime mediamente attese tra +18 e +27°C sulle regioni meridionali, anche punte fino a +28/+29°C sulla Puglia; valori tra +15 e +20°C al Centro, più bassi, mediamente tra +8/+9° e +15°C al Nord.