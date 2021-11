Previsioni Meteo: oggi piogge e temporali si accaniscono sul Centro Italia

MeteoWeb

Senza fine l’azione depressionaria presente sul Mediterraneo centro-occidentale, oramai attiva da molti giorni. Come da previsioni meteo, essa continua a dettare le sorti del tempo sul nostro bacino e su molte regioni italiane, un tempo naturalmente con connotati schiettamente autunnali e in particolare sulle aree centro-meridionali e insulari. Nella giornata odierna, il fulcro dell’azione depressionaria, quindi il minimo al suolo, è collocato appena a Ovest della Sardegna e intorno a esso ruotano fronti perturbati, in prevalenza a carattere caldo, quindi meridionali, verso le regioni peninsulari, fronti più freddi provenienti dalla Francia, sui settori Ovest del nostro bacino e verso il Nord Africa.

Nella trascorsa nottata e ancora in questa prima parte della mattinata, le piogge più intense hanno riguardato e stanno riguardando soprattutto i settori nordoccidentali della Campania, anche localmente il Napoletano e il Nordovest Salernitano, il Molise, attualmente anche verso l’Abruzzo centro-meridionale e l’Ovest della Sicilia, Trapanese, Palermitano, con fenomeni localmente anche importanti, fino a 30/40 mm parziali su queste aree. Le previsioni meteo per il prosieguo della giornata, computano un avanzamento verso Nord dei fronti perturbati con peggioramento, quindi, sul Lazio, soprattutto sul medio Adriatico, verso tutto l’Abruzzo e le Marche dove sono attesi i rovesci e i temporali più intensi nelle prossime ore pomeridiane, fino a quelle serali. L’instabilità si farà più irregolare al Sud e continuerà irregolare anche sulla Sicilia e il peggioramento si farà sentire progressivamente anche sulla Sardegna. I fronti nuvolosi quest’oggi stanno osando anche più a Nord, per via di un innalzamento in latitudine della depressione Mediterranea, spingendosi fino alla Lombardia centro-meridionale, al Trentino meridionale, poi verso il Centro Nord Veneto, il Friuli-Venezia Giulia e anche verso il Sudest Piemonte, anche su queste aree con rovesci e temporali di un certo significato, in particolare tra Bresciano, Cremonese, Trentino, alto Veneto poi sul Pavese e fino localmente all’Alessandrino. Accumuli parziali anche tra il Bresciano e il Trentino fino a 15/20 mm o persino oltre 30 mm localmente. Questa instabilità settentrionale è prevista attenuarsi via via sulle aree centro-orientali, mentre potrebbe resistere ancora fino a sera sul basso Piemonte. Il peggioramento pomeridiano verso il Centro potrebbe estendersi con rovesci, entro sera, anche verso l’Emilia-Romagna centro-meridionale. Tempo migliore sul resto delle aree italiane, o comunque con fenomeni più localizzati e deboli, anche con ampio soleggiamento sul resto del Nord. Circa le temperature, secondo le previsioni meteo sono attese in calo al Centro Nord e sulla Sardegna, in leggero calo anche al Sud, ma qui decisamente più contenuto e con valori ancora sopra media.