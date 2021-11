Previsioni Meteo: oggi rovesci e temporali insistono su molte regioni

MeteoWeb

Previsioni meteo ancora all’insegna della diffusa instabilità su molte regioni italiane anche per la giornata odierna, localmente ancora con condizioni di maltempo. È in pieno vigore l’azione depressionaria che vede un perno collocato quest’oggi a Sud Ovest della Sardegna, ma con anse cicloniche ben estese a gran parte dei settori peninsulari. Un fronte caldo più offensivo, spinto da correnti meridionali, sta agendo in queste ore sulle regioni centrali, dopo aver portato piogge abbondanti nella notte su gran parte del Sud e fino al medio Adriatico. Per la giornata odierna esso è atteso dirigersi sempre più verso Nord, coinvolgendo in nubi e piogge anche diverse aree settentrionali. E’ migliorato, invece, il tempo, su buona parte del Sud, specie tra Campania, Calabria e Lucania, diffusamente sulla Sicilia, ma nel corso delle ore pomeridiane e serali locali temporali torneranno a interessare alcune aree anche meridionali.

Come visibile dalla mappa precipitazioni interna, le previsioni meteo per le prossime ore e fino alla mezzanotte, concentrano i maggiori fenomeni soprattutto al Centro Nord, in prevalenza moderati, ma localmente anche forti su tutti i settori appenninici tra Lazio, Abruzzo, Umbria, Toscana, Marche, poi sull’Emilia-Romagna e su buona parte dei settori centro-orientali del Nord. Entro sera, nubi e locali piogge raggiungeranno anche il Piemonte centro-meridionale e la Liguria. Un’altra giornata di accesa instabilità sulla Sardegna, con piogge e temporali diffusi, più intensi sui settori orientali e settentrionali, e da evidenziare un peggioramento atteso, soprattutto in serata, sulla Puglia centro-meridionale, specie sul Tarantino e sulle aree interne del Barese, poi sul Golfo di Taranto e sullo Jonio settentrionale; rovesci e temporali localmente forti sono attesi anche sull’Ovest della Sicilia tra Trapanese e Palermitano. Tempo migliore sul resto delle regioni, soprattutto sul resto delle aree meridionali. Le temperature, secondo le previsioni meteo, saranno in lieve calo al Centro, di più sull’Emilia-Romagna, diffusamente anche al Nord, specie su Lombardia, Trentino, localmente su Ovest Veneto, valori in aumento, invece, al Sud e sulle isole maggiori: massime mediamente comprese tra +10 e +20°C, anche fino a +22/+23°C sulle aree meridionali e insulari e qualche punta di +24/+25°C sull’estremo Sud, specie sulla Sicilia.