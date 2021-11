Previsioni Meteo: oggi ancora diffusa instabilità su diverse regioni, temperature in ulteriore aumento al Sud

MeteoWeb

La circolazione su buona parte del bacino centro-occidentale del Mediterraneo continua a essere mediamente depressionaria, sulla base delle ultime previsioni meteo. In particolare sulle aree a Ovest, verso le Baleari, dove è orientato l’asse del cavo depressionario nord-atlantico in quota, continuano ad affluire correnti più fredde provenienti dai settori settentrionali oceanici, le quali vanno ad alimentare una circolazione instabile al suolo piuttosto oblunga, estesa dall’Ovest Mediterraneo fino all’Europa centrale, dove attualmente giace un profondo minimo più o meno in corrispondenza della Germania. Dunque, sulla base di questa struttura barica, le correnti verso l’Italia continueranno ad affluire dai settori sud-occidentali mediamente umide e instabili in direzione soprattutto delle nostre regioni centrali, in parte anche verso quelle settentrionali e verso la Campania e il Nord della Puglia.

In queste ore mattutine, le previsioni meteo computano addensamenti più importanti proprio tra la Campania e il Molise, associati naturalmente a piogge e rovesci, ancora una volta più intensi sul Casertano, Nord e Ovest Beneventano e sull’Isernino, le province più martoriate dal maltempo delle ultime ore. Nubi con addensamenti e rovesci più irregolari e localizzati anche verso il Nord della Puglia, Foggiano, frequenti anche sul Lazio, su Abruzzo interno, localmente sull’Umbria e fino alle Marche interne. Altre addensamenti su alta Toscana, sul Genovese orientale interno, sull’Emilia, anche qui con piogge e rovesci sparsi, localmente anche di una certa consistenza tra i settori nordorientali liguri e il Parmense. Nubi e qualche breve rovescio sparso su Alpi e Prealpi centro-orientali, dalla Lombardia fino al Friuli, con la neve che scende fin verso i 1.000 /1.100 m sull’alto Adige. Tempo migliore sul resto del paese, salvo più nubi irregolari sul resto del Sud e sulle isole, ma scarsi fenomeni associati e anche con maggiori aperture. Per le ore pomeridiane, l’instabilità tenderà ad attenuarsi ulteriormente, con ancora nubi e locali addensamenti essenzialmente sulla Campania, localmente sul basso Lazio, sul Molise, sul Nord Puglia e altri sui settori alpini e prealpini di Nordest. Sul resto del Centro Sud, nubi irregolari, ma scarsi fenomeni, e anche ampie schiarite soleggiate tra Sicilia, Calabria, Sud Puglia, anche sulla Lucania e altre schiarite anche tra Toscana, Umbria, Marche e al Nordovest. Nubi irregolari sul resto del Nord, ma anche qui senza fenomeni degni di nota. Da rilevare soltanto in serata un possibile aumento di nubi sulla Sardegna con qualche debole precipitazione sparsa. In riferimento alle temperature, le previsioni meteo computano un ulteriore aumento sulle regioni meridionali soprattutto su quelle estreme, con valori tra i +22 e i +27°C di media, ma punte che potrebbero sfiorare addirittura i +30°C tra la Sicilia e la Calabria ionica; temperature, invece, in calo al Centro Nord e sulla Sardegna, con massime comprese tra +10 e +23°C, i valori più bassi, naturalmente, al Nord.