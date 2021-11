Previsioni Meteo: nuova irruzione di aria fredda all’orizzonte, piogge e temporali assediano il Centro/Sud

MeteoWeb

Sembrano configurarsi abbastanza invernali il fine mese e anche la prima settimana di dicembre, stando alle ultimissime previsioni meteo. La configurazione barica di massima, a partire dal fine settimana prossimo e probabilmente per tutta la settimana entrante, potrebbe comportare un’alta pressione mediamente di blocco sui settori centro-occidentali europei e l’azione di una saccatura moderatamente fredda nordeuropea sui settori centro-orientali. In questo contesto, le simulazioni matematiche computano una prevalente instabilità sull’Italia, sebbene intervallata a brevi fasi un po’ più asciutte, queste più probabili tra il 30 novembre il 1 dicembre.

Nella sostanza, il flusso instabile nordeuropeo insisterebbe lungo un canale quasi persistentemente aperto dal Mare del Nord fino al Mediterraneo centrale, con avvicendamento di impulsi più freddi e fasi leggermente più miti tra un impulso e l’altro. Stando alle ultimissime previsioni meteo, dopo la prima perturbazione più fredda attesa per inizio settimana e una generale pausa delle precipitazioni intorno al 30 novembre, la circolazione barica continuerebbe a essere mediamente depressionaria, con arrivo di impulsi umidi occidentali e piogge nuovamente ricorrenti, soprattutto sulle regioni tirreniche, già da mercoledì 1 dicembre. Via via, il influsso instabile nordatlantico si abbasserebbe in latitudine verso il 2 dicembre, apportando piogge e temporali più diffusi sulla penisola, ma ancora una volta più intensi al Centro Sud, specie settori appenninici e tirrenici, e piogge moderate anche al Nordest. Una seconda novità sarebbe attesa per venerdì 3 dicembre, quando l’azione nordatlantica si farebbe più meridiana consentendo l’ingresso di aria più fredda verso i settori centrali del Mediterraneo e con innesco anche di possibile bassa pressione sulle regioni centro-meridionali. Si tratterebbe della seconda irruzione di aria relativamente fredda anche con annessa depressione al suolo e, quindi, con contesto instabile o perturbato di tipo invernale. Naturalmente è ancora in embrione, questa seconda azione a carattere freddo, nelle corse modellistiche per cui necessita sicuramente di conferme nel corso dei prossimi aggiornamenti.