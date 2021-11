Previsioni Meteo, prospettive d’inverno per la seconda parte di novembre

MeteoWeb

Dopo qualche corsa modellistica un po’ più incerta, in riferimento all’ipotesi di un’azione fredda scandinava verso l’Italia per il corso della terza decade del mese, le previsioni meteo, sulla base delle simulazioni modellistiche, tornano a proporre scenari invernali. I modelli tornano ad allinearsi su questa ipotesi e lo fanno in maniera decisamente più nitida. Un po’ tutti i centri di calcolo si stanno orientando verso un blocco alla circolazione atlantica, con anticiclone oceanico in crescendo e in cospicua espansione tra i settori centro-settentrionali atlantici e verso il Regno Unito e, di contro, l’avvento di un flusso di aria via via più fredda continentale o scandinava-continentale, in direzione proprio del nostro bacino. Rispetto alla traiettoria della saccatura fredda, disegnata con gli ultimi aggiornamenti, l’Italia si collocherebbe, secondo le ultimissime previsioni meteo, proprio al Centro dell’azione instabile a carattere freddo con inevitabili conseguenze di stampo tipicamente invernale, se la configurazione si realizzasse.

Qualche timido tentativo di incursione più fredda, potrebbe accadere già sul finire della seconda decade, ma si tratterebbe solo di infiltrazione di piccoli nuclei in quota, ancora con scarso potenziale invernale, tuttavia apripista per i possibili scenari freddi più importanti per il corso della terza decade. La configurazione di massima, prospettata a partire dal 22/23 del mese e magari ancor più nell’ultima settimana di novembre, sarebbe alla stregua di quella rappresentata nell’immagine in evidenza, con una saccatura fredda diretta con asse Nordest/Sudovest proprio sull’Italia. Per di più, sui mari intorno alla nostra penisola, potrebbero attivarsi anche basse pressioni al suolo con serio rischio di maltempo invernale su buona parte del territorio, magari in maniera più insistente al Centro Sud. Naturalmente sarebbe un contesto favorevole a prime diffuse nevicate su tutti i rilievi centro-settentrionali, alpini, ma anche appenninici e fino a quote medio-basse o collinari, con contesto termico che potrebbe attestarsi dichiaratamente sotto la media tipica del periodo per diversi giorni nell’ultima decade di novembre, fino a 7/8°C in meno. Maggiori e ulteriori dettagli su questa tendenza invernale per il prosieguo del mese, nei nostri quotidiani aggiornamenti.