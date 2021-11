Previsioni Meteo: segnali d’inverno per l’Europa anche dalla convenzione tropicale

MeteoWeb

Tra gli indici tele-connettivi efficaci per cercare di valutare una previsione meteo a più lunga scadenza, nell’ambito di 15/20/30 giorni, vi è senz’altro la MJO, ossia la Madden Julian Oscillation, in onore degli studiosi Roland Madden e Paul Julian che l’hanno scoperta. Si tratta di un indice che monitora la convenzione tropicale tra l’Oceano indiano e il Pacifico, intendendo per convenzione, un’ascesa verticale di aria calda verso l’alto e formazione di area depressionaria al suolo. Le aree di convenzione, e quindi di bassa pressione al suolo, si spostano dai settori occidentali oceanici, quindi dall’Oceano indiano, verso quelli orientali, ossia verso il Pacifico. È stato dimostrato che queste depressioni tropicali influenzano, per trasmissione d’onda, tutta la circolazione planetaria e naturalmente anche quella europea, a seconda della loro esatta collocazione. Convenzionalmente, i punti di collocazione sono stati contrassegnati in 8 complessivamente, corrispondenti ognuno a una fase e ciascuna di queste fasi può imprimere una incidenza diversa sul flusso circolatorio sull’intero pianeta e anche sull’Europa.

In particolare, in questa fase di “trapass” tra autunno e inverno, una convenzione nelle fasi 6-7e 8 può indurre un tipo di circolazione a scala europea impostata in termini invernali, più o meno incisiva a seconda anche dell’influenza delle condizioni Enso, ossia delle condizioni termiche presenti sul Pacifico centro orientale. In considerazione di una NINA debole-moderata e una proiezione ultima del modello europeo ECMWF indicante una MJO in uscita dal cerchio nell’arco di 15/20 giorni e cavalcante le fasi 6/7, le indicazioni per una disposizione di tipo invernale per l’Europa crescono oltremodo. Infatti, una convenzione tropicale prospettata nel medio-lungo termine più verso il settore pacifico Centrale che non indiano e indonesiano occidentale, certamente può incidere su una migliore performance dell’alta pressione delle Aleutine, sul Pacifico settentrionale, quindi con trasmissione d’onda negativa, nel senso di cavo, verso Terranova e di un blocco anticiclonico ( onda positiva) sul Centro Est Atlantico.

Situazione barica oceanica, questa, certamente favorevole a incursioni di aria fredda verso l’Europa centrale, ma anche verso il Mediterraneo. Più nello specifico, l’evoluzione ECMWF, mostra una convenzione in fase 6 sul finire di novembre che, tradotta in termini barici, vorrebbe dire una disposizione assiale delle figure a scala euroatlantica come quella espressa nella prima immagine interna, ossia con un blocco anticiclonico sull’Ovest Europa e una saccatura fredda a matrice scandinava verso l’Europa centrale e anche sul Centro Ovest Mediterraneo. Si tratterebbe di una configurazione perturbata per l’Italia e via via anche fredda, per un accentramento depressionario al suolo proprio sulla nostra penisola. Naturalmente ci sarebbero condizioni oltre che per piogge e temporali diffusi anche per nevicate fino a bassa quota al Nord e in collina sull’Appennino centrale. Osservando ancora l’evoluzione del modello europeo, traspare uno sfondamento della linea media di convenzione, verso la fase 7, magari più in là con i tempi, tra fine mese e inizio dicembre. In questo caso, sarebbe ipotizzabile una possibile maggiore ingerenza dell’alta pressione oceanica verso Est, quindi più alta pressione anche verso l’Europa centrale e l’Italia, ma ancora con spifferi freddi in afflusso in particolare sulle regioni Meridionali. Insomma un altro e importante tassello, dalle indicazioni tele-connettive, a favore di una possibile ipotesi fredda che caratterizzerebbe la fine di novembre e l’inizio di dicembre anche alle latitudini mediterranea e sull’Italia. La redazione di MeteoWeb continuerà a monitorare questa proiezione a sfondo più invernale attesa nell’arco di 15/20 giorni anche sulle nostre regioni, attraverso quotidiani aggiornamenti.