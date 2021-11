Previsioni Meteo: tanta neve in arrivo sulle Alpi, fino a 1 metro. I dettagli

MeteoWeb

Nel corso delle immediate prossimi ore, di più tra la sera-notte e poi tra domani e l’inizio settimana prossimo, un vortice instabile atlantico, come da previsioni meteo, piomberà sul Mediterraneo settentrionale, apportando un sensibile peggioramento del tempo su buona parte delle regioni settentrionali. Il peggioramento, naturalmente, produrrà anche nevicate, le prime piuttosto abbondanti sui settori alpini e prealpini in genere. Le aree alpine che saranno interessati da nevicate già nel corso della prossima notte, saranno soprattutto quelle lombarde settentrionali, quelle occidentali del Trentino, quindi le Alpi Retiche e qualche prima imbiancata anche sulle Alpi Pennine, nella Valle d’Aosta. Poi, nel corso nella giornata di domenica 14, la neve si concentrerà ancora sulle Alpi Retiche, anche su Alpi Orobie, poi su quelle Atesine, anche sulle Dolomiti e fino alle Alpi Carniche settentrionali. Dal pomeriggio-sera di domenica, precipitazioni nevose in estensione via via verso Ovest, quindi con coinvolgimento nelle Alpi Lepontine, Alpi Pennine, Graie e Cozie entro sera.

Dalla notte su lunedì 15 e poi per tutto lunedì, il maltempo si concentrerà al Nordovest, con nevicate che interesseranno esclusivamente le Alpi occidentali della Valle d’Aosta e del Piemonte, quindi le Alpi Lepontine, specie occidentali, le Alpi Pennine, Graie e Cozie. Estensione delle nevicate fino alle Alpi liguri e localmente a quelle Marittime. Le nevicate più intense, secondo le ultime previsioni meteo, sono stimate tra domenica sera e lunedì sera ed essenzialmente sulle Alpi occidentali; nevicate più ricorrenti sulle Alpi più a Est, tra la notte prossima e la giornata di domenica. In linea di massima sono stimati, fino a lunedì sera, quantitativi ricorrenti sui 15/20/30 cm sulle Alpi centro-orientali, ma anche ponte sui 40 cm e oltre. Quantitativi decisamente più sostanziosi sui settori alpini occidentali, diffusi sui 30/40/50 cm ma ricorrenti, soprattutto tra Alpi Graie e Cozie, fino a 80/90 cm o persino 1 m e oltre. La quota neve per questi accumuli si attesterà mediamente sui 1.700/1.800 m, anche se nevicate potranno raggiungere quote inferiori, magari temporaneamente fino a 1500 m. Tendenza a generale miglioramento per la giornata di martedì 16, salvo ancora ultime nevicate sulle Alpi orientali, tra le Alpi Retiche nordorientali, quelle Atesine e localmente sulle Dolomiti.

