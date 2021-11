Maltempo, è arrivata la prima neve della stagione in Sardegna: Fonni si risveglia imbiancata [FOTO]

MeteoWeb

Prima neve della stagione in Sardegna: Fonni, nel Nuorese, si è svegliata con le vette imbiancate a Su Separadorju, a circa 1400 metri. In paese si è registrata una minima di +4°C nella notte.

Il freddo e primi fiocchi odierni però sono solo un assaggio: “Per domenica e lunedì è prevista una discesa delle temperature importante anche in collina. Un flusso in arrivo dalle zone artiche farà precipitare le temperature in tutto il Mediterraneo,” hanno spiegato gli esperti del servizio meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu.

