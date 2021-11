Problemi di salute mentale durante la pandemia da COVID-19: meno suicidi ma più ansie e paure. Lo studio

MeteoWeb

La salute mentale è una componente importante della salute pubblica, soprattutto in tempi di crisi. Tuttavia, monitorare la salute mentale pubblica è difficile perché i dati sono spesso irregolari e sporadici. Uno studio pubblicato su Nature e condotto da un’equipe di ricercatori svizzeri, ha preso in esame i dati della linee telefoniche di assistenza, integrandoli con approcci di studio ormai consolidati. I dati dei servizi telefonici offrono una misura in tempo reale del disagio “rivelato” e mentale. Gli scienziati hanno raccolto dati su 8 milioni di chiamate da 19 paesi, concentrandosi in particolare sul periodo della crisi per la pandemia da COVID-19. Il volume delle chiamate ha raggiunto il picco sei settimane dopo il focolaio iniziale, al 35% al ​​di sopra dei livelli pre-pandemia. L’aumento è stato determinato principalmente da paura (compresa la paura dell’infezione), solitudine e, man mano che si andava avanti con la pandemia, da preoccupazioni sulla salute fisica. Problemi relazionali e sociali, problemi economici, violenza e pensieri di suicidio sono stati i fattori comuni più riscontrati, sebbene gli ultimi due, i più gravi, fossero meno prevalenti rispetto a prima della pandemia. Problemi legati direttamente alla pandemia sembrano comunque aver sostituito altri tipi di ansie, invece che esacerbarle. Il tutto condizionato dai tassi di infezione: chiamate relative al suicidio sono aumentate quando le politiche di contenimento sono diventate più rigorose e diminuite quando è stato esteso il sostegno al reddito. Ciò implica che il sollievo finanziario può alleviare il disagio innescato da misure di blocco e illustra le intuizioni che possono essere raccolte dall’analisi statistica dei dati dell’assistenza.

“Abbiamo attinto ai dati delle chiamate di assistenza internazionale per fare luce su una statistica punto cieco della politica pandemica: problemi di salute mentale e generale disagio della popolazione”, spiegano gli autori dello studio. “Le chiamate al servizio di assistenza sono aumentate durante la pandemia e questo aumento è stato guidato principalmente da preoccupazioni legate alla pandemia stessa (come la paura dell’infezione e della solitudine). Al contrario, in media, la quota di chiamate dovute ad altre forme di disagio, tra cui la volontà di suicidio, la violenza e la dipendenza sono diminuite. La mancanza di un aumento della quota di chiamate relative al suicidio è coerente con le diminuzioni osservate nei suicidi reali durante le prime fasi della pandemia in diversi paesi – spiegano ancora -. Più misure rigorose sono state associate a un maggior numero di chiamate a causa di paura, solitudine e volontà di suicidio, ma il sostegno al reddito più generoso ha avuto l’effetto opposto. Ciò implica che i pagamenti di compensazione a lavoratori e imprese colpite economicamente da COVID-19, che erano progettati per preservare la domanda e la capacità produttiva, portano con sé ulteriori benefici nell’alleviare il disagio e i problemi di salute mentale”.

E’ pur vero che i dati raccolti hanno un limite per poter parlare di una tendenza generalizzata: molto chiamate alle helpline sono rimaste senza risposta, in particolare nei periodi in cui le linee erano maggiormente intasate, ovvero nei periodi di lockdown più restrittivi. “Ciò può causare una distorsione al ribasso nelle misure di aumenti della richiesta di aiuto – spiegano gli autori -. Tuttavia, poiché le chiamate non sono preselezionate, è improbabile che il fatto che alcune chiamate non siano andate a buon fine influisca sulle analisi della composizione delle chiamate in termini di argomenti o caratteristiche del chiamante”.

Un altro dato mancante ai ricercatori è la composizione della popolazione dei chiamanti al servizio di assistenza in termini di stato socio-demografico, salute, occupazione, nazionalità e altri fattori. “Focalizzando la nostra analisi sui cambiamenti nel volume delle chiamate nel tempo, eliminiamo le specificità invarianti nel tempo della popolazione dei chiamanti della linea di assistenza, ma le informazioni ottenute dagli operatori del servizio telefonico confermano che la popolazione chiamante include tipicamente i membri più vulnerabili della società, ovvero la popolazione di maggior interesse in uno studio sul disagio e sui problemi di salute mentale”, concludono gli autori.