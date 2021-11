Prodotti per dolci richiamati per presenza di allergeni non indicati in etichetta: l’avviso del Ministero della Salute

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per due prodotti per dolci contenenti allergeni non indicati in etichetta. Ecco denominazioni di vendita, ingredienti, marchio e lotti contenuti nella comunicazione all’autorità sanitaria “per prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti“, fatta dall’azienda produttrice: