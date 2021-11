Reggio Calabria: esemplare di Gheppio ferito soccorso e tratto in salvo

MeteoWeb

Un rapace ferito è stato soccorso e tratto in salvo a Reggio Calabria, in via Provinciale Spirito Santo, dai volontari della Guardia faunistica ambientale. Nei giorni scorsi, un cittadino ha segnalato la presenza dell’uccello ferito sul tetto della propria abitazione. I volontari della Guardia faunistica ambientale insieme agli agenti della Polizia municipale e in collaborazione con l’Anpana Gepa, hanno provveduto all’acquisizione del rapace, esattamente un Gheppio, che presentava un’ala spezzata.

Domenico Dascola dell’Associazione Anpana Gepa e Domenico Ripepi della Guardia faunistica ambientale, hanno tempestivamente preso in custodia e curato il Gheppio in attesa del ricovero presso il centro specializzato di Messina.

Dell’operazione è stato informato il servizio veterinario dell’Asp reggina.