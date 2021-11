Rischio gas a Vulcano: vietato l’accesso nell’area del laghetto e della spiaggia

MeteoWeb

A causa del rischio creato dalle emissioni di gas vulcanici, a Vulcano è vietato l’accesso nell’area del laghetto termale e della spiaggia di Levante. Lo stabilisce una nuova ordinanza firmata dal sindaco Marco Giorgianni. Il capo della giunta municipale ha precisato che “il monitoraggio sull’isola è continuo da parte dell’INGV e sarà ulteriormente potenziato con l’arrivo dell’Arpa con attrezzature sofisticate per verificare a che punto è l’emissione di gas nella zona rossa. Insomma, ci sarà un monitoraggio no stop anche casa per casa e strutture su strutture”.

L’INGV, in un nuovo bollettino, ha riferito che “il flusso di CO2 nel cono della Fossa e nell’area del Porto continuano a mostrare valori elevati e in crescita nel sito Camping Sicilia”.