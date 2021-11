Roccaraso, orso entra in una pasticceria e fa incetta di biscotti: il VIDEO di Juan Carrito conquista il web

MeteoWeb

A Roccaraso, nell’aquilano, si è verificata una scena quasi da film ripresa in parte da un video amatoriale che sta facendo il giro del web e che è possibile vedere cliccando sul link in calce all’articolo. Erano da poco passate le ore 21:30 quando un orso si è introdotto in una pasticceria, probabilmente attirato dal profumino di dolciumi che ne fuoriusciva, sfondando la finestra e danneggiando il tubo di scarico collegato all’infisso. Quando si è ritrovato all’interno del locale, l’orso marsicano Juan Carrito – noto da tempo per le sue escursioni improvvise nei centri abitati – ha aperto i forni tirando fuori le teglie contenenti i biscotti secchi. Ovviamente ne ha ingurgitato buona parte, ma non prima di aver fatto una lunga e rilassante passeggiata per le vie di Roccaraso, assaggiando anche la frutta trovata sugli alberi.

I proprietari della pasticceria hanno informato i carabinieri forestali della stazione di Roccaraso, avvisando della sua presenza nel laboratorio.

Juan Carrito è uno dei quattro figli dell’orsa Amarena, anch’essa nota nei pressi di Roccaraso. Si tratta di un’orsa confidente, ovvero che ha perso la sua naturale diffidenza nei confronti dell’uomo. Alla vista delle persone non fugge subito, ma solo se percepisce pericolo. Si avvicina alle aree abitate anche in orari e molto più frequentemente rispetto ad altri orsi e anche ad altri animali.