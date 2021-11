Salute, equilibrio psicofisico e longevità “al femminile”: Fondazione Longo e CADMI insieme per le donne vittime di violenza

MeteoWeb

Salute, equilibrio psicofisico e longevità “al Femminile” per le ospiti accolte dalla Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano. Fondazione Valter Longo Onlus e CADMI – Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano appartenente al network nazionale dei centri antiviolenza di D.i.Re – Donne in Rete contro la Violenza, hanno dato vita ad una collaborazione che persegue un obiettivo comune: quello di accompagnare le donne che intraprendono un cammino di uscita dalla violenza per garantire a tutte una vita lunga e in salute attraverso la sana nutrizione e uno stile di vita corretto con un focus particolare proprio nei confronti di quelle donne che si trovano in una situazione di emergenza e necessità.

“Questo accordo con CADMI ci offre un’importante opportunità per scendere in campo a sostegno delle donne impegnate nella riscoperta di se stesse e nella ripartenza, per le quali abbiamo messo a punto un percorso di assistenza nutrizionale basato sulle linee guida della Dieta della Longevità”, ha commentato Antonluca Matarazzo, Direttore Generale della Fondazione Valter Longo Onlus.

“La violenza ha un forte impatto sulla salute, sia fisica che mentale, e sulla longevità delle donne, che spesso faticano a riacquistare uno stile di vita sano ed equilibrato. Sulla base delle nostre esperienze possiamo affermare che il vissuto dei maltrattamento può creare le condizioni per un rapporto malsano con il cibo, fino ad arrivare a veri e propri disturbi alimentari, quali anoressia o bulimia”, ha proseguito Manuela Ulivi, Presidente di CADMI. “Ecco perché abbiamo fortemente voluto l’intesa con Fondazione Valter Longo Onlus per l’affermazione del benessere, della salute mentale e per l’empowerment delle nostre ospiti”.

Uno scenario allarmante, aggravato dalla Pandemia

Il fenomeno della violenza sulle donne continua a preoccupare la nostra società.

Secondo l’Evidence Brief 2019 dell’OMS, in tutto il mondo circa il 35% delle donne ha subito una qualche forma di violenza fisica o sessuale ed il 38% dei femminicidi è compiuto dai partner. L’Italia non è esclusa da questo triste quadro: come mostrano i report dell’ISTAT 2015 e 2018, il 31,5% delle donne fra i 16 e i 70 anni ha subito una qualche forma di violenza fisica o sessuale e il 54,9% dei femminicidi è stato commesso da un partner o ex partner.

Ma non solo: la pandemia, il lockdown, la convivenza forzata, lo stress, i problemi economici e l’eventuale perdita del lavoro hanno intensificato la criticità del problema, portando le Nazioni Unite a parlare di Shadow Pandemic (Pandemia nell’ombra): dal report dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 30 luglio 2020 emerge che l’80% delle nazioni ha visto un aumento delle chiamate alle helpline, mentre il 50% dei Paesi ha assistito ad un aumento delle chiamate e delle denunce alla polizia.

Un progetto che racconta la forza delle Donne

La Fondazione Valter Longo Onlus in collaborazione con CADMI creerà Centri e “Punti Longevità” all’interno delle Case di Accoglienza dell’associazione Cadmi per offrire supporto ed assistenza alle donne che con forza e determinazione seguono un percorso di uscita dalla violenza.

Il Progetto si svilupperà lungo varie direttrici: formazione ad hoc di nutrizioniste e psicologhe per creare un percorso condiviso di collaborazione tra Fondazione Valter Longo Onlus e CADMI, organizzazione di eventi di sensibilizzazione a un’alimentazione e stile di vita sani (ad esempio aperitivi della longevità), consulenza nutrizionale gratuita e personalizzata per le ospiti CADMI.

Le attività

Il progetto prevede seminari in presenza per la formazione dei nutrizionisti della Fondazione Longo Onlus e delle psicologhe di CADMI, oltre a materiali informativi a supporto per le donne che si rivolgono ai Punti Longevità della Onlus per affrontare il loro percorso verso il benessere. Gli interventi saranno effettuati inizialmente nel Nord Italia, nello specifico in Lombardia – in primis nella città di Milano – per poi eventualmente espandersi su tutto il territorio italiano.

Linee guida nutrizionali e Stile di Vita per il benessere a ogni età

Parte integrante del progetto sviluppato dalla Fondazione Longo per le ospiti di CADMI, è stata la realizzazione delle Linee Guida “Universo Femminile: Linee guida nutrizionali e di stile di vita per rafforzare il sistema immunitario”. Un importante progetto, realizzato anche grazie al finanziamento della donatrice An Wang, che ha offerto ispirazione e sostegno all’iniziativa. Le Linee Guida sono declinate per le donne appartenenti a diverse fasce di età e racchiudono sia consigli per l’attività sportiva e il benessere, sia ricette della tradizione mediterranea, rivisitate in base ai principi della Dieta della Longevità.

Fondazione Valter Longo Onlus

Fondazione Valter Longo Onlus nasce a Milano nel 2017 e si occupa di salute e longevità sana, realizzando principalmente visite nutrizionali gratuite per soggetti che si trovano in una situazione critica non solo di salute, ma anche economica. Come? Con progetti di educazione e sensibilizzazione per raggiungere la longevità in salute, grazie a un’alimentazione corretta e stile di vita bilanciato, unitamente all’esercizio fisico. Dove opera principalmente la Fondazione Valter Longo Onlus? Nelle scuole, nei centri per le persone con disabilità e per gli anziani e presso le aziende virtuose con progetti ad hoc studiati per il benessere e il miglioramento della qualità della vita dei dipendenti nell’ambito di iniziative di well-being aziendale. La Fondazione nasce per volere del Professor Valter Longo, Direttore del Laboratorio

Longevità e Cancro dell’IFOM di Milano e Direttore del Longevity Institute dell’USC (University of Southern California) Davis School of Gerontology di Los Angeles – conosciuto in tutto il mondo per l’invenzione del Programma che mima il digiuno e per il suo best-seller mondiale “La dieta della Longevità”, tradotto in 19 lingue con oltre 1 milione di copie vendute solo in Italia e USA. Il Professor Valter Longo è stato inserito dalla rivista americana “Time” nella lista dei 50 personaggi più influenti del 2018 in ambito salute e nel 2020 ha aperto la sua prima clinica della Longevità a Los Angeles offrendo assistenza con un team di medici, biologi e nutrizionisti che operano per combinare le terapie standard con interventi integrati quale supporto alla cura di malattie non trasmissibili quali cancro, diabete, obesità, malattie cardiovascolari, autoimmuni e neurodegenerative.