Archeologia, scoperta in Israele una roccaforte del periodo ellenistico: difendeva la città di Maresha

Una fortezza risalente all’era ellenistica che gli Asmonei rasero al suolo è stata ritrovata grazie ad uno scavo dell’Autorità per le antichità israeliane nella foresta di Lachis, come ha annunciato la stessa IAA. Gli archeologi hanno spiegato che la distruzione dell’edificio sembra essere stata collegata al viaggio di Yohanan Horkanos l’Asmoneo per prendere il controllo della regione intorno all’anno 112 a.C.

Le prove trovate nel sito, tra cui armi, travi in ​​legno bruciate, dozzine di monete e i resti dell’edificio di epoca ellenistica, indicano una battaglia combattuta tra gli Asmonei e i Seleucidi circa 2.100 anni fa. Gli archeologi Saar Ganor, Vladik Lifshitz e Ahinoam Montagu, che stanno dirigendo lo scavo, hanno notato che il sito esposto “illustra la storia di Chanukah. Sembra che abbiamo scoperto un edificio che faceva parte delle difese istituite dai comandanti dell’esercito ellenistico per difendere la grande città ellenistica Maresha da un assalto asmoneo. Ma, secondo i rilievi sul campo, la difesa seleucide non ebbe successo. L’edificio che abbiamo trovato era stato in gran parte bruciato e distrutto dagli Asmonei”, hanno riferito i ricercatori.

La struttura scoperta misura circa 15 metri per 15, ed è stata ben progettata per fungere da fortezza. Le sue mura esterne, profonde non meno di 3 metri, erano costruite con grosse pietre ad angolo, progettate per impedire agli invasori di arrampicarvisi. La parte interna della fortezza era divisa in sette stanze, le cui partizioni sono state conservate ad un’altezza insolita di circa 2 metri. Lo scavo ha anche portato alla luce una scala che conduceva a un secondo piano, che non è sopravvissuto. L’esistenza di un piano aggiuntivo porta gli archeologi a credere che l’edificio, quando intatto, fosse alto circa 5 metri.

Il sito in cui fu costruita la fortezza si trova in cima a una collina che controllava la strada principale che conduceva attraverso il burrone di Lachis, che nell’antichità collegava la pianura costiera al crinale centrale delle colline nella terra d’Israele. La struttura offre una vista su Maresha, un tempo capitale di Edom in epoca ellenistica. Lo scavo della foresta di Lachish, inoltre, fa parte di un’iniziativa congiunta con il JNF-KKL per costruire una strada “Kings of Judea“. Il progetto, finanziato dal Ministero degli affari di Gerusalemme e del patrimonio, coinvolge il lavoro volontario di studenti di studi e archeologia della Terra d’Israele, nonché studenti delle scuole di Beersheba, Dimona e Nitzan.

Lo scavo ha comportato lo spostamento di migliaia di grandi rocce cadute dalla parte superiore della struttura che avevano coperto uno strato profondo mezzo metro di resti distrutti del periodo. Il direttore generale dell’IAA Eli Escozido ha dichiarato: “La storia dei Maccabei sta prendendo vita davanti ai nostri occhi, e questa è la magia del lavoro dell’IAA. Gli archeologi, con fatica e fatica, danno vita alle pagine di storia dei popoli che sono passati per questa terra”.

“Tra [meno di due settimane], celebreremo Chanukah, che è incentrato sulla vittoria degli Asmonei sugli Ellenisti, che poi ha portato – per la prima volta – alla creazione di un’entità ebraica indipendente e sovrana. Gli Asmonei non potevano certo immaginare che 2000 anni dopo, gli studenti dello Stato di Israele avrebbero seguito le loro orme. È eccezionalmente eccitante”, ha aggiunto Escozido.