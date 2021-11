Forte scossa di terremoto in Grecia: epicentro a Cefalonia, avvertita anche in Puglia [DATI e MAPPE]

MeteoWeb

Una scossa di terremoto è stata avvertita pochi minuti fa, alle 14:27, in Puglia, ed in particolare in Salento.

Secondo i dati preliminari del Centro Euromediterraneo si sarebbe trattato di un sisma magnitudo 5, con epicentro nell’area di Cefalonia, Grecia occidentale.

L’Istituto geofisico statunitense USGS riporta un evento magnitudo 4.8 con epicentro a 7 km ovest da Lixouri e ipocentro a 14,3 km di profondità.

Il Dipartimento di Geofisica dell’Università di Salonicco segnala un sisma magnitudo 4.7, con ipocentro a 13 km.

Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose.