Paura nell’ovest della Scozia: “spaventoso” terremoto nella notte, “come un’esplosione”

Paura nell’ovest della Scozia, per una scossa di terremoto avvenuta nella notte: un sisma magnitudo 3.1 è stato rilevato poco prima delle 02:00 ora locale.

L’epicentro è stato localizzato a circa 18 km a nord-ovest di Lochgilphead e a 142 km a nord-ovest di Glasgow, ha riportato lo United States Geological Survey. L’ipocentro è stato registrato a circa 10 km di profondità.

Decine di persone hanno segnalato il sisma, fino a Edimburgo e Ballycastle, in Irlanda del Nord.

Rosemary Neagle, che vive in una fattoria a Kilmartin Glen vicino a Lochgilphead, ha riferito che il rumore del terremoto era così forte che inizialmente pensava che qualcosa fosse esploso in uno dei suoi capannoni.

“Continuava a intensificarsi e la casa vibrava. Ha rimbombato per circa 10 secondi, è stato abbastanza spaventoso,” ha dichiarato al programma Good Morning Scotland della BBC Radio. “Li ho avvertiti in precedenza qui, ma mai fino a questo punto. La casa non ha mai tremato così in passato“.

Secondo il British Geological Survey ogni anno nel Regno Unito vengono rilevati tra i 200 e i 300 terremoti, con eventi di magnitudo compresa tra 3.0 e 3.9 che si verificano sulla terraferma in media una volta ogni 3 anni.