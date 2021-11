Scozia: le isole Shetland viste dallo Spazio [FOTO]

Le isole Shetland, un arcipelago nelle Isole del Nord, in Scozia, sono ritratte in questa immagine Copernicus Sentinel-2.

In grandi quantità, i coccolitofori rilasciano periodicamente nelle acque circostanti le loro minuscole squame, chiamate “coccoliti”. Questi coccoliti ricchi di calcio conferiscono alle acque normalmente scure un colore turchese-lattiginoso brillante. Sebbene invisibili all’occhio, in grandi quantità sono facilmente individuabili nelle immagini satellitari. Questi tipi di alghe giocano un ruolo enorme nell’assorbimento oceanico dell’anidride carbonica atmosferica, poiché i loro gusci affondano nei più profondi abissi oceanici dopo la loro morte, immagazzinando carbonio nel processo.

In assenza di altri campioni conosciuti analizzati, si ritiene che si tratti di una fioritura di coccolitoforo, un tipo di alga marina microscopica che vive negli strati superiori del mare. Come tutti i fitoplancton, il coccolitoforo contiene clorofilla e ha la tendenza a moltiplicarsi rapidamente in prossimità della superficie.

L’edizione di quest’anno della conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici – COP26 – si svolge in Scozia dal 31 ottobre al 12 novembre. Il vertice punta a stimolare un’azione più rapide e ambiziosa da parte della comunità internazionale per raggiungere l’obiettivo di limitare l’aumento delle temperature globali a 1.5°C. Come negli anni precedenti, l’ESA ha una forte presenza alla COP26, mostrando come i dati satellitari rafforzino la nostra comprensione del clima dallo spazio. Per saperne di più sul ruolo dell’ESA alla COP26.

Questa immagine fa parte del programma video Earth from Space.