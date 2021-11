Shock a bordo di un aereo: l’equipaggio trova un passeggero morto. Era positivo al Covid

MeteoWeb

L’equipaggio di un aereo in viaggio da Istanbul ad Amburgo ha fatto una scoperta scioccante. Quando tutti i passeggeri sono sbarcati, si sono accorti che un uomo era rimasto al proprio posto. Quando si sono avvicinati a lui si sono però resi conto che era morto. Il 51enne, morto in volo, è risultato positivo al Coronavirus.

Il macabro episodio è avvenuto il 25 ottobre, ma è stato reso noto solo oggi. Come riportato da diversi media tedeschi, l’uomo era salito da solo sull’aereo a Istanbul e aveva preso posto. Il “Welt” ha anche riferito che la vittima aveva patologie pregresse, senza però precisare quali. Quando e perché esattamente l’uomo sia morto durante il volo non è chiaro. Quel che è certo è che il decesso dell’uomo è passato inosservato. Lo “Spiegel” ha citato un portavoce della polizia: “L’uomo viaggiava da solo, aveva un posto vicino al finestrino“. Ovviamente, era obbligatorio indossare la mascherina sull’aereo e anche questo ha contribuito a non far accorgere nessuno di quanto accaduto. In ogni caso è esclusa per ora la negligenza di terzi.

Secondo l'”Hamburger Abendblatt“, l’uomo avrebbe sofferto di un’infezione acuta da coronavirus, come rivelato dal medico legale durante un esame preliminare. L’autopsia dovrebbe ora fare chiarezza. Le autorità sanitarie tedesche non hanno voluto commentare per via della privacy, e non è nemmeno chiaro quali conseguenze avrebbe per i compagni di viaggio se l’infezione da Covid-19 del defunto fosse confermata ufficialmente.

Inoltre, sorge la domanda su come l’uomo con una malattia da Covid-19 in corso sia potuto salire a bordo e se la morte poteva essere prevenuta. In base a quanto si apprende l’uomo sarebbe salito sull’aereo con un certificato di vaccinazione valido, ma attualmente nella maggior parte degli aeroporti tedeschi non è prevista una misurazione della temperatura prima dell’imbarco.