Siracusa devastata da nubifragi e grandine: ad Augusta “110 mm in poche ore, pensavamo di aver visto il peggio con il Ciclone Apollo”

MeteoWeb

Sicilia orientale nella morsa del maltempo.

Nella provincia di Siracusa, Augusta è nuovamente tra le aree più colpite.

“Il 28 ottobre quando sul nostro territorio si è abbattuto il ciclone Apollo pensavamo di aver visto il peggio, invece la scorsa notte di grandine per dimensioni del fenomeno è stata ancora più forte: sono caduti 110 millimetri di acqua, mentre nei due giorni del ciclone erano stati 220-230. Ci troviamo in una situazione che aggrava le criticità già esistenti“: è quanto ha affermato il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare. “Stiamo dando la priorità alle persone, cercando di mettere in salvo tutti, per fortuna le condizioni meteo da questo momento in poi ci aiuteranno perché è previsto un miglioramento. Stamani abbiamo avuto una riunione con la commissione regionale Territorio e ambiente per gridare ancora una volta il nostro bisogno di aiuto. So che ci sono problemi con la luce e le squadre Enel sono a lavoro. Occorre avere pazienza e farci forza – ha concluso il primo cittadino -. In questi momenti di emergenza è necessario darsi una scala di priorità: occorre innanzitutto salvare le vite umane. Con calma e forza rialzeremo la testa anche questa volta“.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: