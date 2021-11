Spazio, Di Maio incontra l’astronauta Samantha Cristoforetti: “è un’eccellenza italiana in un settore di frontiera”

MeteoWeb

“Oggi ho avuto il piacere e l’onore di conoscere la nostra astronauta Samantha Cristoforetti. È una donna straordinaria, con le idee chiare sul futuro dell’esplorazione spaziale. Samantha ad aprile lascerà di nuovo i confini terrestri per andare sulla Stazione Spaziale Internazionale e ne assumerà il comando: sarà la prima donna europea a ricoprire questo incarico e noi siamo veramente orgogliosi di lei,” ha affermato il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in un post su Facebook, dopo l’incontro alla Farnesina. “Samantha è un’eccellenza italiana in un settore di frontiera e all’avanguardia e che sarà sempre più centrale. Il nostro Paese ha una storia importante e tante aziende prestigiose che si occupano dell’aerospazio. Siamo stati la terza nazione nel mondo a lanciare in orbita un satellite e partecipiamo attivamente al supporto tecnologico e finanziario di tutte le principali iniziative spaziali europee e mondiali. Ma, come mi ha detto Samantha, non bisogna accontentarsi. Dobbiamo andare avanti, formare i ragazzi nelle materie scientifiche, sostenere gli imprenditori che vogliono pensare in grande e metterli in condizione di realizzare quello che oggi sembra impossibile“.

“L’Italia è terra di esploratori e Samantha mantiene viva questa tradizione secolare. Aspettiamo le sue fantastiche foto della Terra vista dallo Spazio affinché possano ispirare tanti giovani di tutto il mondo a seguire il suo esempio,” ha concluso Di Maio.