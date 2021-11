Spazio: gli astronauti Crew-2 senza toilette durante il viaggio di rientro

MeteoWeb

Intoppo per Crew Dragon: non è stato possibile riparare il guasto alla toilette di bordo della Crew-2 e di conseguenza 4 astronauti dovranno farne a meno durante il viaggio di rientro a Terra.

Shane Kimbrough e Meghan McArthur della NASA, l’astronauta JAXA Akihiko Hoshide e l’astronauta ESA Thomas Pesquet sono arrivati a bordo della Stazione Spaziale Internazionale ad Aprile e il loro viaggio di rientro a Terra era programmato il 4 Novembre con uno splashdown al largo della costa della Florida: i rinvii del lancio della missione Crew-3 decisi da SpaceX e NASA hanno però costretto a rivedere il programma.

Una complicazione di non poco conto riguarda il malfunzionamento della toilette che sta spingendo la NASA a ridurre il tempo necessario per il rientro a Terra di Crew-2.

Per Steve Stitch, responsabile del programma Commercial Crew della NASA, il guasto alla toilette non è un ostacolo: “Abbiamo altri mezzi per consentire all’equipaggio di svolgere le funzioni di cui ha bisogno“. La soluzione è “un indumento intimo” ed è la stessa finora adottata in occasione delle passeggiate spaziali o di altri lanci.