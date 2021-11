Spazio: la Cina lancia in orbita un nuovo satellite, sarà usato per la prevenzione dei disastri e la pianificazione urbanistica

MeteoWeb

Oggi la Cina ha inviato in orbita un nuovo satellite: il lancio è avvenuto dalla base di Taiyuan, nella provincia settentrionale di Shanxi.

Gaofen-11 03 è partito con un razzo Long March-4B alle 09:51 ora di Pechino ed è entrato con successo nell’orbita prevista.

Sviluppato dalla China Aerospace Science and Technology Corporation, il satellite verrà utilizzato principalmente per le indagini sul territorio, la pianificazione urbanistica, la progettazione della rete stradale, la prevenzione e il contenimento dei disastri.