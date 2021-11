Spazio: l’uomo verso Marte, una sfida a più dimensioni

MeteoWeb

domani mercoledì 10 novembre 2021 ENEA, in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana, organizza presso il suo Centro Ricerche di Frascati (Roma) l’evento “L’uomo verso Marte: una sfida a più dimensioni”, un incontro tra ricercatori ed esperti di diverse discipline scientifiche per promuovere un approccio multidisciplinare al tema della ricerca spaziale, rafforzare la collaborazione tra le istituzioni e far conoscere le potenzialità del Dipartimento ENEA di Fusione e Tecnologie per la Sicurezza Nucleare, dotato di infrastrutture uniche, laboratori e professionalità pluriennali (ore 10 – Aula Brunelli, anche online su Zoom).

Dopo il Presidente dell’ENEA Gilberto Dialuce e Umberto Guidoni, primo astronauta europeo sulla Stazione Spaziale Internazionale, interverranno Mario Cosmo e Barbara Negri rispettivamente Direttore Ricerca e Scienza e responsabile dell’Unità Volo Umano e Sperimentazione Scientifica dell’Agenzia Spaziale Italiana, Gianluca Bruti neurologo e fondatore di Eurekacademy, Enrico Flamini Presidente della Fondazione International Research School of Planetary Sciences e Luigi De Dominicis ricercatore del Laboratorio Diagnostiche e Metrologia ENEA. Modererà l’evento Enrico Ferrone, ingegnere aeronautico e giornalista, mentre la chiusura dei lavori sarà a cura di Alessandro Dodaro, direttore del Dipartimento Fusione e Tecnologie per la Sicurezza Nucleare (FSN).