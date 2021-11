Stanotte il picco delle Leonidi: occhi al cielo per le stelle cadenti d’autunno

MeteoWeb

Stasera occhi al cielo per le Leonidi, le stelle cadenti d’autunno. Questo sciame meteorico, infatti, raggiunge il picco proprio stanotte, con 10-15 meteore all’ora. Una Luna quasi piena, però, splenderà nel cielo, rendendo più difficile l’osservazione. Si potranno comunque vedere delle stelle cadenti in quanto le meteore associate alle Leonidi tendono ad essere più luminose di quelle degli altri sciami meteorici dell’anno. Proprio per la luce della luna quasi piena, il momento migliore per osservare le stelle cadenti sarà a ridosso dell’alba.

Le Leonidi sono famose per aver dato origine ad alcune delle tempeste meteoriche conosciute più grandi della storia. Le Leonidi hanno raggiunto la gloria nel 1800 a causa di impressionanti outburst di stelle cadenti. I racconti delle persone che anno avuto l’opportunità di testimoniare queste incredibili tempeste meteoriche sembrano la scena di un film e non la realtà. “Le Leonidi sono conosciute per aver prodotto tempeste meteoriche negli anni 1833, 1866, 1966, 1999 e 2001”, spiega l’American Meteor Society (AMS). Durante questi eventi, i tassi sono andati da 1.000 a 100.000 meteore all’ora, creando alcuni degli spettacoli più stupefacenti della storia recente.

Questi outburst spettacolari si verificano quando la Terra attraversa una densa nube di detriti lasciati dalla cometa 55P/Tempel-Tuttle, la cometa responsabile dello sciame meteorico delle Leonidi. Solitamente, la Terra attraversa una di queste dense nubi ogni 33 anni, ma non è sempre così. La Terra potrebbe non incontrare una densa nube di detriti fino al 2099, secondo l’AMS. Tuttavia, quando la cometa tornerà nel 2031 e nel 2064, potrebbero esserci diversi splendidi spettacoli con tassi che forse potranno superare le 100 meteore all’ora, spiega l’AMS.

La terza settimana di novembre si concluderà con uno degli eventi astronomici più importanti di tutto il 2021: una spettacolare eclissi parziale di Luna.