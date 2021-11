Stazione spaziale cinese: la prima “passeggiata” in programma nei prossimi giorni

MeteoWeb

Gli astronauti cinesi giunti sulla nuova Stazione spaziale cinese a bordo della capsula Shenzhou-13 condurranno la prima passeggiata spaziale nei prossimi giorni: lo ha annunciato la China Manned Space Agency (CMSA) oggi.

Tre astronauti cinesi hanno lavorato e vissuto in orbita per 21 giorni, stanno bene e la Stazione Tiangong è in buone condizioni: è quindi tutto pronto per le prime attività extraveicolari dell’equipaggio.