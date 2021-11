Stazione Spaziale: Crew Dragon “Endurance” attracca alla ISS, al via nuova missione di 6 mesi [VIDEO]

MeteoWeb

La capsula SpaceX Crew Dragon “Endurance“, lanciata ieri dalla base di Cape Canaveral in Florida, ha raggiunto la Stazione Spaziale Internazionale. L’aggancio tra le due unità è avvenuto quasi 40 minuti prima del previsto, alle 18:30 circa ora della Florida.

I 4 astronauti a bordo del veicolo – Raja Chari, Kayla Barron e Tom Marshburn e il tedesco Matthias Maurer – rimarranno per 6 mesi a bordo della ISS e riceveranno anche due visite di “turisti spaziali”. In seguito verranno sostituiti dalla missione Crew-4 nella primavera del 2022.

Il decollo era stato più volte posticipato, originariamente previsto 10 giorni fa.

La missione è la 3ª operativa verso la Stazione Spaziale internazionale fornita da SpaceX per conto della NASA, ma questa è in realtà la 5ª volta che la compagnia di Elon Musk lancia persone in orbita: prima di Crew-1 e Crew-2, una missione di prova (Demo-2) aveva inviato due astronauti sull’ISS. A Settembre, SpaceX ha anche lanciato 4 turisti per 3 giorni nello Spazio, in una missione indipendente.