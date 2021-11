Stromboli, frana a Ginostra: l’appello dei cittadini, “rischio isolamento”

MeteoWeb

Una frana che si è verificata ieri sull’isola di Stromboli rischia di isolare gli abitanti della frazione di Ginostra: lo hanno denunciato alcuni residenti che hanno lanciato un appello e scritto al Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci e alla Protezione civile, oltre al Prefetto al sindaco, per “segnalare un’ulteriore e pericolosa frana avvenuta ieri“.

“Si segnala che nella notte del 23/11/2021 un’immensa frana è avvenuta in località Ginostra (area portuale) fino a lambire le abitazioni soprastanti ed il monumento ai caduti con l’unica strada di accesso al villaggio,” scrivono nella lettera Gianluca Giuffrè e gli altri abitanti del borgo. “Attualmente un grosso mucchio di massi instabili del peso di svariate tonnellate, trattenuti a stento dalla rete metallica ormai divelta, incombe pericolosamente sulla strada di accesso al pontile di Protezione Civile“. “Si chiede un sopralluogo urgente al fine di valutare l’entità dei danni e le modalità di intervento urgente ed improcrastinabile per rimuovere il pericolo per persone e cose“. “Con la speranza che tale segnalazione non dia il solo frutto dell’interdizione dei luoghi -da anni segnalavamo tali potenziali scenari nella speranza di non arrivare mai a questo punto – ma che sia motore propulsivo per la rimozione urgente del pericolo e il contestuale intervento risolutivo di messa in sicurezza. Vivendo sotto un vulcano attivo è fondamentale che l’accesso alle vie di fuga sia sicuro ed in questo momento l’intero villaggio rischia da un momento all’altro l’isolamento. Fiduciosi nel vostro operato attendiamo riscontro“.