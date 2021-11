Clima: gli aumenti osservati nelle condizioni meteo per gli incendi estremi sono guidati dall’umidità atmosferica e dalla temperatura

MeteoWeb

“Il clima e il meteo influenzano notevolmente gli incendi boschivi globali. Il clima influenza il tipo e la distribuzione della vegetazione e il meteo è uno dei principali motori dell’attività degli incendi regionali. Negli ultimi decenni, si è registrato un aumento del numero di incendi boschivi grandi e distruttivi in molte regioni e quasi tutti i recenti incendi estremi si sono verificati in condizioni meteorologiche estreme. In futuro, si prevede che il verificarsi di condizioni meteorologiche per gli incendi estremi aumenterà in molte aree a causa del cambiamento climatico”, si legge in uno studio, pubblicato sulla rivista Nature, in cui i ricercatori hanno indagato le tendenze degli incendi estremi a livello globale dal 1979 al 2020, utilizzando la rianalisi ERA5, e cercato di chiarire le variabili meteorologiche alla base di eventuali cambiamenti osservati.

“Le tendenze nei valori estremi annuali del Fire Weather Index (FWI), dell’indice di propagazione iniziale (ISI) e del deficit di pressione di vapore (VPD) variavano a livello regionale, con aumenti globali dei valori medi rispettivamente del 14%, 12% e 12%. Aumenti significativi si sono verificati da un quarto a quasi la metà della massa terrestre bruciabile globale. La diminuzione dell’umidità relativa è stata un fattore trainante per oltre tre quarti degli aumenti significativi nel FWI e ISI, mentre l’aumento della temperatura è stato un driver per il 40% delle tendenze significative. Le tendenze del VPD erano principalmente associate all’aumento della temperatura. È probabile che queste tendenze continuino, poiché le proiezioni sui cambiamenti climatici suggeriscono diminuzioni globali dell’umidità relativa e aumenti della temperatura che potrebbero aumentare il rischio di incendio futuri laddove i combustibili rimangono abbondanti”, si legge nello studio.

“Le tendenze positive nel FWI si sono verificate principalmente nel Nord America occidentale (ad esempio, deserto subtropicale, sistema montuoso subtropicale, deserto temperato, sistema montuoso temperato ovest), Sud America (ad esempio, foresta umida tropicale a sud, foresta pluviale tropicale), Africa (ad esempio, sistema montuoso subtropicale, deserto tropicale, foresta umida tropicale a nord, foresta pluviale tropicale), Europa occidentale (ad esempio foresta secca subtropicale, foresta continentale temperata, steppa temperata) e Australia orientale (ad esempio foresta secca subtropicale). Al contrario, la percentuale maggiore di tendenze negative si è verificata in India (coperta principalmente da arbusti tropicali e biomi occidentali di foreste tropicali secche). Modelli simili sono stati osservati anche per le tendenze dell’ISI annuale, con tendenze positive significative che si verificano in >26,4% della massa terrestre bruciabile globale. Contrariamente a FWI e ISI, tendenze positive significative nel VPD annuale si sono verificate in > 45,7% delle terre bruciabili globali, sebbene con variazioni spaziali simili. Al contrario, sono state riscontrate tendenze negative significative in FWI, ISI e VPD per <2,5% delle terre bruciabili globali, che si verificano prevalentemente in India o nel sud-est asiatico continentale”, riporta lo studio.

“Molte delle regioni qui identificate come aventi tendenze positive nel meteo per gli incendi estremi hanno, negli ultimi decenni, sperimentato eventi di incendi boschivi estremi, alcuni dei quali disastrosi. Potremmo assistere a incendi ancora più catastrofici in futuro a causa dei cambiamenti climatici, poiché prevediamo che la tendenza crescente del meteo per gli incendi estremi copra più regioni del mondo e che il clima per gli incendi diventi ancora più estremo. Oltre a un aumento delle condizioni meteorologiche per gli incendi estremi, è anche probabile che in futuro ci sarà un numero maggiore di incendi boschivi in ​​alcune regioni a causa dell’aumento dell’attività dei fulmini dovuto al clima, in particolare nella tundra artica e nell’ecosistema della foresta boreale . È quindi chiaramente possibile che alcune delle regioni che mostrano tendenze positive nel meteo per gli incendi estremi debbano affrontare un futuro con più incendi boschivi. Senza cambiamenti nelle pratiche di gestione degli incendi, si prevede quindi che i cambiamenti climatici aumenteranno i costi economici della soppressione degli incendi e potrebbero portare a stagioni degli incendi che sovraccaricano le agenzie di soppressione. Pertanto, sebbene la gestione degli incendi sia adattabile, in futuro potrebbero essere necessari cambiamenti sostanziali poiché l’attuale status quo potrebbe non essere più un’opzione praticabile in aree del mondo che devono affrontare un aumento delle condizioni meteorologiche per gli incendi estremi”, scrivono i ricercatori.

“In sintesi, la nostra analisi mostra che negli ultimi quattro decenni (1979-2020) le condizioni meteorologiche per gli incendi estremi sono aumentate significativamente da un quarto a quasi la metà della superficie bruciabile della Terra, con importanti differenze regionali. Le anomalie annuali nelle medie globali delle variabili del meteo per gli incendi estremi sono altamente correlate con le anomalie della temperatura globale della superficie terrestre. Abbiamo dimostrato che le diminuzioni dell’umidità relativa e gli aumenti di temperatura erano principalmente responsabili dell’aumento delle condizioni meteorologiche per gli incendi estremi a livello globale. I nostri risultati sono coerenti con gli studi sui cambiamenti climatici ed è probabile che il meteo per gli incendi estremi continui ad aumentare, a verificarsi in più aree e a diventare più grave in futuro man mano che il clima continua a riscaldarsi”, concludono i ricercatori.