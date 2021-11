Gli impatti della pandemia sulla salute mentale persistono e possono peggiorare nel tempo: doppio delle probabilità di sintomi depressivi in adulti di mezza età e anziani

MeteoWeb

“La pandemia da COVID-19 rappresenta una sfida senza precedenti per la salute pubblica, con oltre 233 milioni di casi confermati e oltre 4,6 milioni di decessi a livello globale fino a settembre 2021. Sebbene molti studi abbiano riportato risultati peggiori sulla salute mentale durante le prime settimane della pandemia, alcune fonti suggeriscono una graduale diminuzione dell’ansia e dei sintomi depressivi durante il lockdown. Resta da spiegare se la salute mentale ha continuato a deteriorarsi durante il lockdown iniziale o se ci sono stati segni di stabilizzazione o miglioramento della salute mentale degli adulti di mezza età e anziani residenti in comunità”, si legge in uno studio, condotto in Canada e pubblicato sulla rivista Nature.

“Il primo lockdown completo è iniziato nella maggior parte delle province canadesi a metà marzo 2020 ed è continuato fino a giugno 2020, con grandi numeri di persone esortate a stare a casa per un sostanziale periodo di tempo. I rischi diretti del virus, l’incertezza sullo stato della malattia e le conseguenze socioeconomiche delle misure di sanità pubblica promulgate possono avere un impatto sostanziale e duraturo sulla salute mentale e sul benessere degli individui, in particolare per gli anziani che sono colpiti in modo sproporzionato dal COVID -19. Lo scopo di questo studio era esaminare la relazione tra i determinanti sociali e i fattori legati alla salute con i cambiamenti nella prevalenza dei sintomi depressivi durante il lockdown iniziale e dopo la riapertura dopo la prima ondata in Canada e valutare l’impatto della solitudine e dei fattori di stress legati alla pandemia sulla gravità e sulla traiettoria dei sintomi depressivi negli adulti di mezza età e negli anziani”, scrivono i ricercatori.

“I nostri risultati hanno mostrato che gli adulti avevano il doppio delle probabilità di sintomi depressivi durante la pandemia rispetto al periodo prepandemico, con i sottogruppi caratterizzati da uno stato socioeconomico inferiore e da fattori sanitari più scarsi che hanno avuto un impatto maggiore tra i gruppi di età. Più di quattro adulti su dieci hanno mostrato un pattern di livelli moderati o alti di sintomi depressivi al basale che è aumentato nel tempo. La solitudine e i fattori di stress del COVID-19 erano predittori significativi del peggioramento delle traiettorie dei sintomi depressivi”, si legge nello studio.

“I determinanti sociali sono risultati essere i fattori chiave degli effetti sulla salute mentale durante la pandemia. I sottogruppi di adulti con sintomi depressivi più elevati e in aumento avevano maggiori probabilità di avere un reddito inferiore o di segnalare la perdita di reddito e difficoltà nell’accesso a risorse come forniture o cibo, assistenza sanitaria abituale, farmaci e trattamenti prescritti durante la pandemia. Questi risultati sono coerenti con precedenti ricerche che riportavano che la disoccupazione, l’insicurezza del lavoro, l’instabilità finanziaria e l’insicurezza alimentare sono associate a stress, ansia e depressione. Inoltre, molte persone non sono state in grado di accedere a una serie di servizi sanitari durante la pandemia, inclusi servizi medici regolari e procedure diagnostiche, procedure chirurgiche elettive e servizi di consulenza. L’impossibilità di accedere ai servizi sanitari, in particolare per coloro che vivono con condizioni di salute mentale preesistenti, fragilità o multimorbilità, può portare a sintomi depressivi nuovi o in peggioramento nel tempo. In effetti, i nostri risultati hanno mostrato che i partecipanti che hanno riportato problemi di salute durante la pandemia e i partecipanti che avevano un numero maggiore di condizioni di salute preesistenti avevano maggiori probabilità di appartenere ai gruppi di traiettoria dei sintomi depressivi moderati o alti e in aumento rispetto ai gruppo di traiettoria a bassa coerenza”, spiegano i ricercatori.

“Ci sono evidenze che la solitudine e la separazione dalla famiglia durante la pandemia erano associate a un rischio più elevato di disturbi dell’umore e di malattie mentali preesistenti esacerbate. Una percentuale maggiore di donne ha riportato la separazione dalla famiglia, un aumento del tempo dedicato all’assistenza e l’incapacità di prendersi cura delle persone che hanno richiesto assistenza a causa di una condizione di salute o limitazione, il che potrebbe in parte spiegare le maggiori probabilità di sintomi depressivi durante la pandemia nelle donne rispetto agli uomini”, si legge ancora.

“Gli adulti che hanno sperimentato conflitti verbali o fisici durante la pandemia avevano maggiori probabilità di mostrare pattern di sintomi depressivi moderati o clinicamente elevati e in aumento. Gli studi hanno ampiamente dimostrato un aumento dei conflitti familiari e della violenza interpersonale a seguito di disastri naturali. Nel contesto della pandemia di COVID-19, la presenza individuale o simultanea di fattori di rischio come disoccupazione, perdita economica, mancanza di accesso ai bisogni di base, lockdown e isolamento sociale, ridotta disponibilità di servizi sanitari e incapacità delle persone di sfuggire temporaneamente ai membri familiari violenti può aumentare il rischio di, o esacerbare, conflitti emotivi e fisici familiari o tra partner, che possono, a loro volta, aumentare il rischio di peggiorare i problemi di salute mentale esistenti”, riporta lo studio.

“I nostri risultati suggeriscono diversi obiettivi per la prevenzione e l’intervento. Rispondere ai fattori di stress e alle sfide legate alla pandemia di COVID-19 richiede un approccio multifattoriale che includa strategie che evitino l’interruzione dell’accesso all’assistenza sanitaria seguendo le linee guida sul distanziamento fisico (ad esempio, la telemedicina), migliorare l’assicurazione contro la disoccupazione, promuovere ambienti e politiche di lavoro di supporto, garantire un accesso adeguato ai bisogni e alle risorse di base, consentire l’accesso ai servizi di supporto online e telefonico e aumentare le opportunità di partecipazione sociale sicura. Poiché le disparità negli esiti della salute mentale sono persistite, gli interventi per mitigare l’impatto negativo della pandemia di COVID-19 e del lockdown sulla salute mentale dovrebbero essere mirati a coloro che sono più a rischio, compresi gli individui con un basso status socioeconomico, coloro che sono soli e coloro che convivono con multimorbilità. I nostri risultati indicano anche la necessità di identificare e affrontare le preoccupazioni in anticipo per evitare il peggioramento delle traiettorie dei sintomi depressivi”, si legge nello studio.

“Nel complesso, i risultati di questo studio indicano che la pandemia di COVID-19 ha avuto un sostanziale impatto negativo sulla salute mentale degli adulti di mezza età e degli anziani. I determinanti sociali, la solitudine e i fattori di stress del COVID-19 sono stati importanti predittori dell’aumento dei sintomi depressivi durante la pandemia. Le disparità e i modelli nelle traiettorie dei sintomi depressivi osservati durante le fasi iniziali della pandemia indicano che gli impatti negativi sulla salute mentale della pandemia persistono e possono peggiorare a lungo termine in assenza di interventi efficaci. Pertanto, l’identificazione e l’attuazione di strategie di intervento, supporto e relative misure di salute pubblica per gli adulti a più alto rischio di traiettorie di cattiva salute mentale possono aiutare ad alleviare l’impatto della pandemia”, concludono i ricercatori.