Super Green Pass, oggi il decreto: durata scende da 12 a 9 mesi, ristoranti, cinema e stadi solo per vaccinati forse anche in zona bianca

Prende corpo l’ipotesi che il cosiddetto “super green pass”, riservato solo a soggetti vaccinati o guariti dal Covid, possa diventare necessario per accedere ad attività ricreative già dalla cosiddetta “zona bianca”. Secondo le prime indiscrezioni, sarebbe questa la decisione presa nel corso della cabina di regia in svolgimento a palazzo Chigi. Al vaglio anche la possibilità di estendere l’obbligo di green pass per il trasporto pubblico a livello locale e regionale (Tpl). Rimarrà valido il Green Pass da tampone per andare a lavorare. La durata del Green Pass e del Super Green Pass per i vaccinati scenderà da 12 a 9 mesi: tutti i vaccinati da oltre 9 mesi, quindi, non avranno più il Green Pass valido e per ottenerlo dovranno sottoporsi a tampone come i non vaccinati, o fare la terza dose. Le decisioni che verranno prese dalla cabina di regia saranno illustrate ai rappresentanti degli enti locali nel corso di una riunione convocata oggi alle 13:30. Il consiglio dei ministri è invece previsto per le 15:30.

Secondo ulteriori indiscrezioni, nelle Regioni che dovessero passare in zona gialla o arancione o rossa non scatteranno più le chiusure delle attività, ma gli accessi saranno limitati ai soli possessori del Super Green pass, quindi i non vaccinati o guariti dal Covid saranno limitati nell’accesso al bar, ristorante o in palestra e avranno limitazioni anche negli spostamenti. E’ quanto emerge dalla cabina di regia in corso a Palazzo Chigi. Quindi non è ancora chiaro se il super green pass solo per vaccinati e guariti sarà valido anche in zona bianca o meno. Al momento regna la confusione e fino al pomeriggio non ci saranno comunicazioni ufficiali.