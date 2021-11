Meteo, temperature notturne folli al Sud per un’anomala “onda di scirocco”: +29°C ad Acquedolci, +28°C ad Ascea, +25°C a Reggio Calabria

MeteoWeb

Dopo le massime a sfiorare i +30°C oggi, al Sud è una notte dal caldo anomalo, tipicamente estiva. Mentre al Centro-Nord si vive un sabato sera tipicamente autunnale, con +7°C a Torino, Milano e Verona e forti piogge a Roma con +13°C, al Sud è una notte tropicale, provocata dal flusso di caldo anomalo proveniente dal Nord Africa.

In particolare, spiccano i +29°C del Messinese tirrenico e i +28°C della costa cilentana, in Campania. Segnaliamo: +29°C ad Acquedolci, +28°C ad Ascea, +26°C a Partinico, +25°C a Reggio Calabria, Castellammare del Golfo, +22°C a Trapani, +21°C a Catania. Sono temperature notturne folli per il periodo, rese così alte, oltre che dal caldo anomalo nordafricano, anche dall’orografia locale, con lo scirocco che innesca l’effetto Foehn sulle coste tirreniche.

Domani, domenica 7 novembre, questa anomala “onda di scirocco” arriverà anche al Centro-Nord, facendo aumentare sensibilmente le temperature anche sulle Alpi e sulle vette appenniniche, con clima molto mite per il periodo anche ad alta quota.

Nel video seguente, le immagini delle strade di Roma allagate a seguito delle forti piogge della sera, come ci segnala Eleonora DeLillis. In alcune zone della Capitale, si registrano punte di 37mm.