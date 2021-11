Terremoto El Salvador: scossa magnitudo 5.3 al largo della costa

MeteoWeb

Paura a El Salvador per un terremoto avvenuta in serata, ora locale.

Un sisma magnitudo 5.3 si è verificato a pochi km dalla costa, nelle acque dell’Oceano Pacifico.

Il ministero dell’Ambiente e delle Risorse Naturali (MARN) ha precisato che il terremoto si è verificato alle 21:07 ora locale, al largo della costa del dipartimento orientale di Usulutan. L’evento ha avuto epicentro 46 km a sud della penisola di San Juan del Gozo e ipocentro a 25 km di profondità.

Non si segnalano danni a persone o cose.