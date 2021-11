Terremoto in Argentina: scossa magnitudo 5.8 nella regione argentina di Mendoza

MeteoWeb

Una scossa magnitudo 5.8 ha colpito oggi poco dopo la mezzanotte locale la regione argentina di Mendoza: il terremoto è stato avvertito anche nella provincia di San Juan ed in Cile, e seguito da almeno 3 repliche (magnitudo massima di 3.2), secondo quanto riporta il quotidiano Los Andes. Secondo l’Istituto nazionale di prevenzione sismica (Inpres) l’epicentro della prima e più potente scossa (ore 00:17, le 04:17 ora italiana) è stato localizzato a 116 km ad ovest di Mendoza, ad una profondità di 122 km.

La Protezione civile argentina ha riferito che per il momento non si segnalano gravi danni a persone o cose.

Mendoza è considerata una delle zone sismiche più importanti dell’Argentina: si trova sulla la Cintura di fuoco dell’Oceano Pacifico, un arco di 40mila km, dove l’attività sismica e vulcanica è particolarmente intensa