Boato in Calabria, avvertito nel cosentino: terremoto o boom sonico di un caccia militare?

Quella che è in primo momento sembrava una scossa di terremoto è stata avvertita nel pomeriggio di oggi in Calabria, intorno alle 15:45. Un forte boato ha colto di sorpresa la popolazione nel cosentino, soprattutto a Cosenza, Rende e Bisignano. I sismografi INGV, però, non hanno registrato alcuna scossa. L’ultimo terremoto registrato nel cosentino, con epicentro a Panettieri, si è verificata alle 14:04 di oggi con una magnitudo modesta di 1.9.

Quello che è stato avvertito più tardi nel cosentino, dunque, dovrebbe essere il cosiddetto boom sonico di un aereo, definito anche bang supersonico, ovvero il suono prodotto dal cono di Mach generato dalle onde d’urto create da un oggetto che si muove con velocità superiore alla velocità del suono. Si tratta di un fenomeno particolarmente frequente in zona, dovuto ai caccia militari che partono da Gioia del Colle, in Puglia.