Vaccini, la terza dose può causare a livello globale l’insorgere di nuove varianti e più effetti collaterali. Lo studio

Gli alti tassi di efficacia dei vaccini mRNA contro il COVID-19 sintomatico, riportati da studi clinici, hanno acceso la speranza che avrebbero prevenuto tutte le infezioni causate da SARS-CoV-2. I vaccini attualmente approvati forniscono alti livelli di protezione contro malattie gravi – si legge in un articolo su The Lancet –, ma non conferiscono l’immunità della mucosa per resistere all’ingresso del virus nel tratto respiratorio. Quando sono state segnalate infezioni per lo più lievi da paesi diversi è emersa la preoccupazione che gli individui con una risposta immunitaria in rapida diminuzione al programma di vaccinazione standard potrebbero andare incontro a malattie gravi in caso di infezione.

Mentre la malattia grave che richiede l’ospedalizzazione è ora vista principalmente in individui non vaccinati o non completamente vaccinati, i paesi ricchi di vaccini stanno sviluppando e implementando politiche per la somministrazione di una cosiddetta dose di richiamo aggiuntiva. Non c’è però attualmente alcuna chiarezza, in nessuna area geografica, su quando, chi e per quali vaccini è necessaria una dose di richiamo al momento. Diversi esperti di salute pubblica hanno messo in dubbio la necessità generale di booster. Oltre al calo delle concentrazioni di anticorpi, i sostenitori delle dosi di richiamo hanno citato prove reali di protezione contro le infezioni rivoluzionarie in Israele. Poiché gli studi clinici sull’efficacia della dose di richiamo sarebbero difficili da condurre in questa fase della pandemia, le prove sulla protezione sono preziose.

Un ampio studio sulla popolazione di Noam Barda e colleghi, su The Lancet, riporta un esperimento naturale sulle dosi di richiamo in Israele.6 Sono stati studiati diversi tassi di infezioni gravi da COVID-19, confrontando coppie di individui che hanno ricevuto due o tre dosi di vaccino mRNA BNT162b2 di Pfizer-BioNTech. Lo studio ha preso in esame 728.321 coppie, ognuna delle quali era costituita da individui opportunamente abbinati per età, sesso e caratteristiche sociodemografiche e cliniche. In uno studio ben progettato che utilizza endpoint clinicamente rilevanti, gli autori riportano una riduzione dell’85% nell’incidenza di ricoveri ospedalieri correlati a COVID-19, una riduzione del 76% nella malattia grave, e una riduzione del 94% dei decessi correlati a COVID-19, quando il gruppo a tre dosi è stato confrontato con il gruppo a due dosi. Israele, con il suo vivace programma di immunizzazione per adulti e robusti collegamenti di dati, ha offerto un’eccellente popolazione di studio. Tali studi osservazionali devono tenere conto dell’influenza delle variabili confondenti. Gli autori sono fiduciosi che il beneficio della terza dose sia reale, come osservato nell’analisi aggiustata.

Restano però aperte alcune domande. Perché gli individui che hanno ricevuto solo due dosi hanno ritardato la terza dose? Non ne percepivano il bisogno, sentendosi sufficientemente protetti da due dosi? In tal caso, hanno smesso di seguire le norme di comportamento appropriato durante una pandemia di COVID-19, esponendosi così a un rischio maggiore di infezioni rivoluzionarie? Gli individui che hanno optato per la terza dose erano più impegnati in comportamenti protettivi? Alcuni destinatari di due dosi che non hanno avuto un’infezione da rottura sono entrati anche nel gruppo a tre dosi. Questi individui avevano attributi protettivi che li avrebbero protetti anche senza la terza dose? Sebbene tali domande siano di interesse scientifico, il risultato osservato della terza dose di protezione sembra credibile, sulla base del disegno logico dello studio.

Quanto sono generalizzabili questi risultati? Lo studio ha incluso i destinatari del vaccino BNT162b2, che fornisce una dose di antigene inferiore rispetto al vaccino mRNA-1273 di Moderna. I Centri statunitensi per la prevenzione del controllo delle malattie riportano da un’analisi caso-controllo che il vaccino mRNA-1273 ha mostrato un calo dell’efficacia dal 93% al 92%, dopo 120 giorni dal completamento della vaccinazione, in contrasto con un calo dal 91% al 77% per BNT162b2.7 Un rapporto su una popolazione Kaiser Permanente indica che l’efficacia del vaccino BNT162b2 contro la variante delta (B.1.617.2) è scesa al 53% 4 mesi dopo la seconda dose, sebbene l’efficacia contro il ricovero in ospedale è rimasto alto al 93% (84-96) fino a 6 mesi. Altri rapporti da Israele e Qatar indicano un rapido declino della protezione. Sebbene questi rapporti rafforzino la tesi di una dose di richiamo di BNT162b2, non ci sono ancora prove che suggeriscano che le politiche globali relative ad altri vaccini dovrebbero essere influenzate da questa esperienza.

Il presente studio ha incluso individui di almeno 16 anni, con un’età media di 52 anni. L’efficacia del vaccino della terza dose contro il ricovero in ospedale e le malattie gravi era simile tra maschi e femmine e tra individui di età compresa tra 40 e 69 anni e almeno 70 anni; tuttavia, per gli individui di età compresa tra 16 e 39 anni, il tasso di questi gravi esiti era troppo basso per una stima significativa. Anche se gli individui più anziani, con una risposta immunitaria in rapido declino, sono candidati per un colpo di richiamo, i risultati di Barda e colleghi non si estendono ai gruppi di età più giovani, in particolare quelli di età compresa tra 12 e 30 anni.

Le dosi di richiamo possono anche portare problemi di sicurezza. Israele ha segnalato casi di miocardite e pericardite come eventi rari dopo i vaccini mRNA. Uno studio israeliano ha riportato un rischio più elevato di miocardite dopo la seconda dose, con un rapporto di frequenza di 2,35 rispetto agli individui non vaccinati. Il rapporto beneficio/rischio della terza dose è diverso per gli individui più anziani e più giovani? Esistono preoccupazioni per quanto riguarda la trombocitopenia trombotica indotta dal vaccino nei destinatari più giovani di vaccini con vettori virali. Attendiamo dati sulla sicurezza dei booster di terza dose con vaccini diversi.

L’iniquità dei vaccini tra i paesi è una questione di interesse globale. Se la pratica di somministrare una terza dose a tutti gli individui di età superiore ai 12 anni si afferma nei paesi ricchi di vaccini, può aggravare la carenza di approvvigionamento per altri paesi. In questo scenario, le popolazioni sottovaccinate potrebbero generare le condizioni per l’emergere di nuove varianti, che potrebbero non solo essere più infettive ma anche mostrare una maggiore fuga immunitaria, e quelle varianti potrebbero entrare nei paesi ricchi di vaccini per innescare nuove ondate di infezione. Questo non è il tipo di esperimento naturale che il mondo vorrebbe vedere. Man mano che i paesi assolvono alla loro responsabilità di proteggere gli individui vulnerabili nelle loro popolazioni, devono garantire un approvvigionamento adeguato ad altri paesi. La politica globale deve soppesare i rischi di adottare dosi di richiamo ad libitum in tutto il mondo in questa fase della pandemia.