Terza notte di rivolte contro il lockdown in Olanda: disordini in tutte le città

MeteoWeb

Terza notte di proteste contro il lockdown e di scontri in Olanda. “Molti piccoli gruppi stanno distruggendo cose” nella città settentrionale di Groningen, ha riferito un portavoce della polizia aggiungendo che gli agenti anti sommossa sono stati dislocati per “ripristinare l’ordine“. Disordini anche a Enschede, Leeuwarden e Tilburg, secondo i media locali.

I manifestanti hanno acceso fuochi d’artificio e vandalizzato proprietà private nelle città olandesi di Groningen e Leeuwarden al nord, di Enschede ad est e di Tilburg a sud, ha comunicato la polizia. Le autorità hanno emesso un avviso di emergenza a Enschede, vicino al confine tedesco, ordinando alle persone di stare lontane dalle strade, ha detto la polizia su Twitter. “Cinque persone sono appena state arrestate nel centro della città per incitamento e pubblica. Il nostro appello è di tornare a casa”. Una partita di calcio nella vicina città di Leeuwarden è stata interrotta dopo che i tifosi, ai quali è stato impedito di giocare a causa delle restrizioni di Covid, hanno lanciato fuochi d’artificio nel terreno di gioco.

I disordini sono iniziati venerdì sera quando una manifestazione contro le regole imposte per la pandemia nella città portuale di Rotterdam si è trasformata in una rivolta su vasta scala durante la quale la polizia ha aperto il fuoco e quattro persone sono rimaste ferite dai proiettili. La sera seguente i rivoltosi hanno lanciato fuochi d’artificio e pietre contro la polizia e hanno bruciato biciclette e motorini a L’Aia. Più di 100 persone sono state arrestate in tutto il paese e almeno 12 persone sono rimaste ferite durante questi tre giorni di proteste.