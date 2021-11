Maltempo, tornado a Modica: vittima scaraventata dal vento contro il cancello

MeteoWeb

Il tornado che ha devastato Modica (Ragusa) ha spezzato anche la vita di uomo. Giuseppe Ricca, 53 anni, era appena uscito di casa per iniziare, come tutte le mattine, la sua attività nel bar “Caffé orientale” di sua proprietà nel centro storico. In quel momento, è stato investito in pieno dal tornado che si stava abbattendo sul territorio di Frigintini, frazione di Modica. La tromba d’aria lo ha scaraventato sul cancello a circa 10 metri di distanza dall’uscio di casa: l’impatto è stato violentissimo e fatale. Lascia la moglie e il figlio, i primi a lanciare l’allarme e chiamare i soccorsi.

Giuseppe era una persona stimata mite, dal carattere riservato. Il bar, di fronte gli ambulatori dell’Asp, che gestiva con la moglie, è tappa d’incontro per i pazienti che fruiscono dei servizi ambulatoriali. Conosceva, quindi, tante persone e tutti lo conoscevano. I funerali saranno celebrati domani pomeriggio nella Basilica della Madonna delle Grazie: domani a Modica sarà lutto cittadino.

È tanta la devastazione provocata dal tornado a Modica: molti hanno perso tutto, dalle case, gravemente danneggiate e con i tetti divelti, alle auto. Un furgone è stato scaraventato a diversi metri di distanza. Tanta anche la paura, con alcuni residenti che hanno temuto per la propria vita, descrivendo scene spaventose, viste solo nei film. I residenti raccontano che il tutto si è sviluppato in pochi minuti: pochi minuti per danni incalcolabili, dagli alberi e dai pali della luce abbattuti ai danni alle proprietà.

Nella gallery scorrevole in alto e nei video seguenti, le impressionanti immagini dei danni provocati dal tornado a Modica.

