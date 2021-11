Resti di un soldato tedesco della seconda guerra mondiale ritrovati per caso a Fontanelice

MeteoWeb

E’ accaduto quasi casualmente: un 22enne italiano, socio volontario del Museo della Guerra Linea Gotica Castel del Rio, stava scansionando con un metal detector un terreno quando ha ritrovato dei resti di un soldato tedesco, risalenti con molta probabilità alla Seconda Guerra Mondiale. Insieme ai Carabinieri della Stazione di Fontanelice, in provincia di Bologna, il giovane è riuscito a recuperare i reperti: rinvenute le ossa del soldato e dei bottoni metallici, utilizzati per chiudere le uniformi dell’epoca. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, le ossa rinvenute saranno trattate in via amministrativa e trasportate nel Cimitero militare germanico della Futa che si trova a Firenzuola, in provincia di Firenze.