Ultimo tramonto di novembre infuocato al Nord: da Genova a Torino il cielo si è tinto di rosso [FOTO]

MeteoWeb

Da qualche minuto spopolano sui social le foto del tramonto che questa sera è stato visto in quasi tutto il Nord Ovest del nostro Paese. Un cielo infuocato, con colori cangianti dal rosso al fucsia, passando per l’arancione e il rosa, come si può vedere dalla gallery fotografica scorrevole in alto.

Le immagini arrivano perlopiù da Torino, dal cuneese e da Genova. Molti utenti hanno postato le immagini straordinarie e affascinanti, scrivendo a corredo “Rosso di sera bel tempo si spera“. Peccato che, secondo le previsioni, il bel tempo per domani si spera, appunto, ma purtroppo difficilmente si avvererà.

Dopo il cielo sereno quasi ovunque di oggi, infatti, Piemonte e Liguria saranno interessate domani da un peggioramento che durerà diversi giorni, con nuvolosità diffusa e locali piogge. Le temperature, a Torino, arriveranno sotto lo zero.