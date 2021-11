Un asteroide grande quanto una ruota panoramica sta orbitando sospettosamente vicino alla Terra: potrebbe essere un pezzo della Luna

MeteoWeb

Un piccolo asteroide in orbita vicino alla Terra potrebbe essere un frammento della Luna, staccatosi dal satellite durante un antico impatto: lo ha rivelato una nuova ricerca pubblicata su Nature Communications Earth & Environment.

Se confermato, ciò renderebbe l’asteroide il primo oggetto vicino alla Terra con un’origine lunare nota e potrebbe aiutare a fare luce sulla storia caotica del nostro pianeta e del suo satellite, hanno spiegato i ricercatori.

L’asteroide in questione si chiama Kamo`oalewa – una parola hawaiana che significa “il frammento celeste oscillante” – ed è stato scoperto nel 2016 dagli astronomi utilizzando il telescopio PanSTARRS alle Hawaii.

Sebbene l’oggetto sia circa 4 milioni di volte più debole di ciò che gli umani possono vedere ad occhio nudo, ogni Aprile l’orbita lo porta abbastanza vicino alla Terra da diventare brevemente visibile ai telescopi più potenti. In questo caso, “abbastanza vicino” significa circa 14,4 milioni di km dalla Terra, 40 volte la distanza Terra-Luna.

Le osservazioni hanno rivelato che l’asteroide è grande quanto una ruota panoramica, con un diametro non superiore a 58 metri.

A causa della sua orbita vicina alla Terra, Kamo`oalewa fa parte di una categoria di oggetti celesti chiamati quasi-satelliti, cioè oggetti che orbitano attorno al Sole, ma rimangono abbastanza vicini alla Terra. Gli astronomi hanno già rilevato molti quasi-satelliti, ma hanno difficoltà a studiarli in dettaglio, date le dimensioni tipicamente ridotte di questi oggetti.

Le origini di viaggiatori così piccoli sono difficili da definire, ma gli autori del nuovo studio hanno tentato di scoprire i segreti di Kamo`oalewa studiando i deboli pattern di luce riflessa sulla sua superficie. Utilizzando il Large Binocular Telescope sulla cima di una montagna nel sud dell’Arizona, i ricercatori hanno osservato da vicino Kamo`oalewa durante le sue regolari visite di Aprile per diversi anni.

Gli scienziati hanno scoperto che lo spettro luminoso dell’asteroide corrispondeva quasi perfettamente a quello dei campioni lunari delle missioni Apollo della NASA, suggerendo che il masso delle dimensioni di una ruota panoramica potrebbe essere un pezzo della Luna. Inoltre, l’orbita dell’asteroide, che è incredibilmente simile a quella della Terra, è atipica rispetto alle rocce che si dirigono verso il nostro pianeta provenienti dal Sistema Solare esterno, hanno aggiunto i ricercatori. Sembra più probabile che la roccia sia stata vicino a noi per molto tempo.

“È molto improbabile che un banale asteroide vicino alla Terra (“near-Earth”) si sposti spontaneamente in un’orbita quasi satellitare come quella di Kamo`oalewa,” ha affermato in una dichiarazione il coautore dello studio Renu Malhotra, professore di scienze planetarie presso l’Università dell’Arizona.

Se Kamo`oalewa è un pezzo della superficie lunare frantumata, non è chiaro cosa l’abbia scagliato nello Spazio, o come sia finito nella sua orbita attuale: nessun oggetto vicino alla Terra con un’origine lunare è mai stato rilevato prima, hanno precisato i ricercatori. Tuttavia, dopo aver analizzato l’orbita della roccia, il team ha scoperto altri 3 asteroidi vicini alla Terra con pattern orbitali abbastanza simili da poter essere considerati “compagni” di Kamo`oalewa. Tutte le rocce potrebbero essere state espulse nello Spazio durante lo stesso antico impatto lunare.

Sono necessarie ulteriori ricerche su questi quasi-satelliti per stabilirne le origini. Fortunatamente, i ricercatori hanno un appuntamento fisso, Aprile, per studiare Kamo`oalewa. Secondo gli autori, l’asteroide rimarrà nella sua orbita attuale per altri 300 anni circa prima di fuggire finalmente nello Spazio.