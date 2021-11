Un visitatore cosmico che nessuno si aspettava: un asteroide ha mancato di poco la Terra e nessuno sapeva che sarebbe arrivato

MeteoWeb

La scorsa settimana un asteroide grande quanto un frigorifero è passato vicino alla Terra e gli astronomi non sapevano della sua esistenza fino a poche ore dopo il suo passaggio.

È stato un incontro ravvicinato (da una prospettiva cosmica): la traiettoria della roccia spaziale lo ha portato sull’Antartide il 24 Ottobre, entro 3mila km dalla Terra – più vicino di alcuni satelliti – rendendolo il 3° asteroide più vicino ad avvicinarsi al pianeta senza effettivamente colpirlo, riporta CNET.

Gli scienziati non erano a conoscenza dell’esistenza dell’oggetto, soprannominato Asteroid 2021 UA1, perché si è avvicinato al lato diurno della Terra dalla direzione del Sole, quindi il visitatore – relativamente debole e di dimensioni ridotte – non è stato rilevato fino a circa 4 ore dopo essere passato nel punto più vicino, secondo CNET.

Con un diametro di soli 2 metri, UA1 era comunque troppo piccolo per rappresentare una minaccia. Anche se avesse colpito la Terra, la maggior parte del suo corpo roccioso sarebbe bruciato nell’atmosfera prima di raggiungere il suolo, ha riferito CNET.

Comete e asteroidi che orbitano all’interno del nostro vicinato cosmico, avvicinandosi alla Terra entro 1,3 unità astronomiche (194,5 milioni di km sono noti come Near Earth Object (NEO), secondo il Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) della NASA.

L’Agenzia utilizza telescopi a terra e nello Spazio per scovare e monitorare i NEO, per tracciare le loro orbite e identificare la loro dimensione, forma e composizione, e per individuare oggetti potenzialmente pericolosi, gestendo il tutto attraverso il Planetary Defense Coordination Office dell’Agenzia.

Affinché un oggetto sia considerato pericoloso, deve avere un diametro di almeno 140 metri, ha ricordato la NASA. UA1 potrebbe non essere stato abbastanza grande da minacciare il pianeta, ma che dire di asteroidi più grandi che potrebbero essere diretti verso di noi? La NASA sta anche studiando tecnologie di difesa per proteggere la Terra da possibili collisioni con rocce spaziali più grandi, attraverso la deflessione.

Il Double Asteroid Redirection Test (DART), il cui lancio è in programma il 24 Novembre, testerà un metodo per deviare gli asteroidi colpendoli con veicoli spaziali a controllo remoto ad alta velocità. Gli scienziati invieranno DART verso l’asteroide binario Didymos, che ha la forma di una trottola e ha due corpi: quello più grande misura circa 780 metri di diametro, e la sua piccola luna misura circa 160 metri di diametro.

Didymos ha effettuato un passaggio ravvicinato alla Terra nel 2003, sfiorandola a una distanza di circa 7,18 milioni di km, ma, secondo la NASA, in genere orbita attorno al Sole, appena fuori dal percorso orbitale della Terra. Sebbene Didymos non minacci il nostro pianeta, è della dimensione giusta per verificare se la collisione può spingere un NEO pericoloso abbastanza da deviarlo da una rotta di collisione con la Terra, hanno spiegato gli scienziati della NASA.

Tuttavia, per deviare un asteroide, la NASA dovrebbe rilevarlo prima che colpisca la Terra. Ecco perché un’altra missione, NEO Surveyor, sta sviluppando un telescopio spaziale a infrarossi che potrebbe migliorare le possibilità di individuare asteroidi subdoli come UA1 che si avvicinano da dietro il Sole, ha riportato il Lunar and Planetary Laboratory dell’Università dell’Arizona, che sta collaborando con la NASA su il progetto.

Ad oggi, la NASA ha identificato circa 27mila NEO, di cui circa 9.800 misurano almeno 140 metri di diametro e 890 misurano 1 km di diametro, secondo il CNEOS.

Mentre UA1 potrebbe essere stato un relativo nonnulla, altri asteroidi che si sono avvicinati alla Terra il 2 Novembre erano significativamente più grandi, secondo l’Asteroid Watch del Jet Propulsion Laboratory della NASA. Queste cinque rocce spaziali avevano un diametro compreso tra 17 e 52 metri. Fortunatamente, nessuno di questi asteroidi è arrivato entro 829mila km dalla Terra, ha precisato la NASA.