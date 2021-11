Rafforza il sistema immunitario, abbassa il colesterolo e contrasta il diabete: un frutto antinfiammatorio protegge dai tumori e aiuta anche non ingrassare

MeteoWeb

E’ un antinfiammatorio naturale e un’ottima fonte di vitamina C, che favorisce il buon funzionamento del sistema immunitario, protegge contro diverse forme di tumore, abbassa il colesterolo, contrasta il diabete e aiuta a non ingrassare.

Il pompelmo è un frutto dalle infinite proprietà benefiche per la nostra salute: tra le altre cose, è tra i più raccomandati per le persone che soffrono di diabete. Ha infatti un basso indice glicemico e un alto contenuto di fibre alimentari. Contiene anche naringenina, un composto che può contribuire a ridurre la resistenza all’insulina del corpo e a mantenere il peso forma: secondo uno studio della Hebrew University di Gerusalemme, la sostanza sarebbe in grado di svolgere la stessa funzione di farmaci sintetici in genere utilizzati contro il diabete di tipo 2. Oltre ad aumentare la sensibilità del corpo all’insulina, permettere al fegato di bruciare i grassi anziché immagazzinarli.

Cos’è il pompelmo

Il pompelmo è il frutto dell’omonimo albero sempreverde da frutto appartenente alla famiglia delle Rutacee. Secondo alcuni la pianta è originaria dell’America Centrale, delle Barbados o delle Bahamas; mentre c’è chi la ritiene giunta in Europa dall’Oriente attraverso la Via della Seta.

Il pompelmo nella storia

Le prime notizie disponibili, datate intorno al 1750, lo descrivono come un incrocio originario delle isole Barbados tra il pomelo, Citrus maxima, e l’arancio, Citrus sinensis. Dai Caraibi, poi, la sua coltivazione si sarebbe diffusa alle Americhe e quindi al resto del mondo.

Le proprietà del pompelmo

Ricco di vitamine e sali minerali, povero di calorie, il pompelmo disinfetta e stimola l’apparato digerente, pertanto è consigliato al termine di una cena abbondante. E’ un prezioso alleato contro gli stati influenzali, oltre ad avere virtù antiossidanti, antitumorali, antibatteriche, antinfiammatorie e a rafforzare il sistema immunitario.

Il succo, bevuto al mattino, contrasta la stitichezza, oltre ad alleviare flatulenza e mal di stomaco. Il pompelmo mantiene l’organismo idratato a lungo, pertanto è un buon rimedio naturale nei casi di convalescenza. Inoltre combatte affaticamento e stanchezza, migliora il metabolismo energetico, facilitando la perdita di peso e riducendo al massimo il rischio di sviluppare il diabete.

Il pompelmo migliora le funzioni cognitive grazie all’aumento dell’afflusso di sangue e ossigeno al cervello, regola il colesterolo e i trigliceridi, minimizza il rischio di malattie cardiovascolari.

Pompelmo, benefici e controindicazioni: il parere degli esperti

Secondo gli esperti dell’Humanitas Research Hospital, ospedale ad alta specializzazione, centro di Ricerca e sede di insegnamento universitario,

“il pompelmo è un’ottima fonte di vitamina C, micronutriente che favorisce il buon funzionamento del sistema immunitario, combatte l’infiammazione, protegge la salute cardiovascolare contrastando l’ossidazione del colesterolo e sembra esercitare un’azione protettiva contro diverse forme di tumore. Alle sue azioni si aggiungono quella antiossidante del licopene e dei numerosi polifenoli del pompelmo, quella detossificante dei limonoidi (che sotto forma di limonina sembrano anche ridurre i livelli di colesterolo), quella delle fibre (che aiutano a ridurre il colesterolo) e quella della naringerina (che aiuta a riparare il DNA).

Infine, il consumo di pompelmo sembra poter aiutare a proteggere dai calcoli ai reni, dal cancro al colon e da quello al polmone e ad aiutare a non ingrassare. Sembra infatti che il pompelmo aiuti ad ridurre livelli eccessivi di insulina nel sangue“.

Gli esperti Humanitas ricordano inoltre che 100 g di pompelmo (buccia esclusa) apportano 26 calorie ripartite come segue:

91% carboidrati

9% proteine

In particolare, 100 grammi della parte commestibile del frutto apportano:

91,2 g di acqua

0,6 g di proteine

6,2 g di zuccheri solubili

1,6 g di fibre, di cui: 0,54 g di fibra solubile, 1,06 g di fibra insolubile

Tra le vitamine e i minerali, 100 g di pompelmo apportano:

40 mg di vitamina C

0,2 mg di niacina

0,05 mg di tiamina

0,03 mg di riboflavina

acido pantotenico

230 mg di potassio

17 mg di calcio

16 mg di fosforo

1 mg di sodio

0,3 mg di ferro

rame

Le varietà “dalla buccia di colore rosa o rossastro sono fonte di licopene. Inoltre nel pompelmo si trovano diversi fitonutrienti dotati di proprietà benefiche, come i polifenoli, i limonoidi e la naringerina“.

Come consumare il pompelmo

Il pompelmo in cucina è estremamente versatile. Oltre che per la preparazione di spremute e succo, da tenere in frigo, al riparo dalla luce, si sposa perfettamente con quinoa, rucola e avocado, in insalate miste, o nei risotti.

E’ possibile dare un tocco esotico ad un primo di pasta oppure insaporire pollo e tacchino, maiale e manzo, ma anche salmone, tonno, gamberi e crostacei. Col pompelmo si preparano marmellate, dolci, dessert, biscotti e sorbetti.

Si tenga presente che le informazioni presenti in questa pagina sono di natura generale e a scopo divulgativo e non sostituiscono in nessun caso il parere del medico, il primo punto di riferimento a cui ricorrere per avere informazioni, chiarimenti, e a cui affidarsi per consigli o esami.