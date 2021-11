Un positivo nel Napoli, altri due nella Roma: allarme Covid in serie A

MeteoWeb

“L’AS Roma comunica che, in seguito ai controlli periodici svolti attraverso i tamponi molecolari, Bryan Cristante e Gonzalo Villar, entrambi vaccinati, sono risultati positivi al Covid-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. I calciatori stanno bene e si trovano in isolamento domiciliare“: lo ha reso noto la società giallorossa in merito ai casi positivi risultati dai tamponi effettuati in mattinata.

Positivo anche Politano del Napoli (non potrà prendere parte al match di San Siro contro l’Inter) e Marusic della Lazio.