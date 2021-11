Regola la glicemia, abbassa il colesterolo cattivo e alza quello buono: un tipo di frutta a guscio protegge il cuore ed è ottimo per i diabetici

MeteoWeb

Un particolare tipo di frutta a guscio (o frutta secca che dir si voglia) vanta proprietà davvero salutari per il nostro organismo: è un’importante fonte di fibre, che proteggono la salute dell’intestino; i grassi contenuti aiutano a proteggere cuore e arterie, aiutando ad abbassare il colesterolo cattivo e ad aumentare quello buono; è alleato di chi soffre di diabete, perché la combinazione di un basso apporto di glucidi e di un buon apporto fibra permette di tenere a bada i picchi di glicemia.

Come il resto della frutta secca, le noci di macadamia sono un vero scrigno di benefici.

Cosa sono le noci di macadamia

La noce di macadamia, cibo tradizionale dei nativi australiani, che la chiamano Jindilli o Kindal, deve il suo nome a John Macadam, il primo a descrivere il genere.

E’ il frutto di un albero, appartenente alla famiglia delle Proteaceae, originario delle foreste pluviali del nord Australia, oggi coltivato principalmente nelle aree tropicali e subtropicali dell’Australia, delle isole Hawaii, dell’America Centrale, del Brasile e del Sud Africa.

Le proprietà delle noci di macadamia

Le noci di macadamia, dal sapore dolce e delicato, rappresentano una ricca fonte di energia per il nostro organismo, contiene circa 700 calorie ogni 100 grammi di prodotto, un elevato apporto di selenio, dal potere fortemente antiossidante, e di zinco, indispensabile per evitare l’invecchiamento precoce di muscoli e pelle. L’acido palmitoleico abbassa il colesterolo cattivo, proteggendo da infarti e malattie coronariche, le fibre garantiscono la regolarità intestinale, aumentano il senso di sazietà e riducono l’appetito.

La combinazione di un basso apporto di glucidi e di un buon apporto fibra permette di tenere a bada i picchi di glicemia: in generale tutta la frutta a guscio aiuta a migliorare il controllo glicemico nelle persone con diabete di tipo 2.

Si tratta di frutti molto nutrienti, ricchi di minerali e vitamine, oltre che di flavonoidi e polifenoli, preziosi antiossidanti che contrastano i radicali liberi, riducendo il rischio di tumore al seno, al collo dell’utero e alla prostata, ed elevate quantità di acido palmitoleico, con effetti positivi sul metabolismo.

I benefici dell’olio di macadamia

L’olio di macadamia è usato per la bellezza del viso, per guarire le ferite lievi, aiutando le cellule a rigenerarsi, previene le scottature solari grazie al suo effetto idratante, oltre che per rinforzare i capelli e renderli lucenti.

Noci di macadamia, il parere degli esperti

Secondo gli esperti dell’Humanitas Research Hospital, ospedale ad alta specializzazione, centro di Ricerca e sede di insegnamento universitario, le noci di macadamia

“sono buone fonti di fibre che proteggono la salute dell’intestino e di fitosteroli e selenio, molecole note per i loro benefici a livello cardiovascolare. Anche i loro grassi possono aiutare a proteggere cuore e arterie, aiutando a ridurre il colesterolo cattivo e ad aumentare quello buono. Il selenio (così come la vitamina A e alla vitamina E) aiuta anche a potenziare le difese antiossidanti, mentre le vitamine del gruppo B favoriscono il buon funzionamento del metabolismo.

Essendo prive di glutine, le noci di macadamia sono ingredienti adatti a preparazioni senza glutine.

L’allergia alle noci di macadamia è rara, ma non può essere esclusa a priori“.

Gli esperti ricordano che 100 g di noci di Macadamia apportano circa 700 Calorie ripartite come segue:

93% lipidi

4% proteine

3% carboidrati

In particolare, 100 g di noci di macadamia apportano circa:

7,91 g di proteine

75,77 g di lipidi (in particolare grassi monoinsaturi, come acido oleico e palmitoleico)

13,82 g di carboidrati

8,6 g di fibre

2,473 mg di niacina

1,2 mg di vitamina C

1,195 mg di tiamina

0,758 mg di acido pantotenico

0,275 mg di piridossina

0,24 mg di vitamina E

0,162 mg di riboflavina

11 µg di folati

368 mg di potassio

188 mg di fosforo

130 mg di magnesio

85 mg di calcio

5 mg di sodio

4,131 mg di manganese

3,69 mg di ferro

3,6 µg di selenio

1,30 mg di zinco

0,756 mg di rame

Le noci di macadamia

“sono fonti di fitosteroli (116 µg in 100 g), soprattutto di beta-sitosterolo (108 µg in 100 g)“.

Come consumare le noci di macadamia

Le noci di macadamia si trovano in commercio per lo più sgusciate e sono impiegate per insaporire e decorare prodotti da forno, insalate, dolci, gelate e cioccolati. Sono un ottimo snack energizzante da consumare anche tostate o con un pizzico di sale.

