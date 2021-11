Abbassa il colesterolo cattivo, alza quello buono e previene i tumori: un gustoso tipo di frutta secca tiene a bada anche la glicemia

MeteoWeb

Sono ottime per i diabetici, in quanto tengono a bada la glicemia, sono in grado di abbassare il colesterolo cattivo e ad aumentare quello buono, aiutano a prevenire coronaropatie, cirrosi epatica e tumori, favoriscono un buon metabolismo, prevengono anemia e osteoporosi.

Sono infiniti i benefici delle noci del Brasile, un tipo di frutta secca dal sapore avvolgente e dal retrogusto che ricorda la nocciola.

Cosa sono le noci del Brasile

La noce del Brasile, chiamata anche noce amazzonica, è il frutto dell’albero Bertholletia excelsa, appartenente alla famiglia delle Lecythidaceae.

E’ un albero enorme, alto anche 50 metri, che cresce soprattutto nelle zone amazzoniche di Brasile, Perù e Bolivia e non si può coltivare in altre zone per la mancanza degli insetti impollinatori. Viene disseminato da un unico roditore, l’agouti, che riesce ad aprire le capsule legnose contenenti le 15-20 vere e proprie noci.

Questa pianta viene definita ecosostenibile perché l’albero deve la sua esistenza alla sopravvivenza del bosco amazzonico, producendo il frutto soltanto se non rimane isolato dal bosco. Se ciò accade, cessa di produrre, secca e muore. Ecco perché è indispensabile proteggere le foreste, per tutelare l’ambiente, e tutti noi. L’albero produce frutti grandi come noci di cocco, contenenti al loro interno le noci vere e proprie, anch’esse dotate di guscio.

Le proprietà delle noci del Brasile

Ricche di proteine e preziose fonti di energia, contengono anche selenio, antiossidante, che combatte l’invecchiamento cellulare e lo stress ossidativo causato dai radicali liberi, ha effetto soppressivo delle cellule tumorali (soprattutto nei casi di tumore alla prostata e al colon),e stimola la funzione tiroidea (le noci brasiliane sono pertanto indicate per chi soffre di ipotiroidismo).

Le noci del Brasile hanno un basso indice glicemico, e quindi aiutano a mantenere costanti i livelli di glucosio nel sangue.

Contengono acido palmitoleico e oleico che riducono i livelli di colesterolo cattivo, aumentando quello buono nel sangue. Grazie ai grassi monoinsaturi si rivelano utili nella prevenzione delle malattie coronariche, degli infarti e degli ictus. Gli acidi grassi omega 6 proteggono il corpo dalle malattie cardiache, fornendo gli aminoacidi essenziali per la crescita e lo sviluppo umano e per intensificare il tessuto muscolare. Inoltre, gli antiossidanti e la vitamina E svolgono un ruolo importante come coadiuvanti naturali per l’infertilità maschile e le proteine ad alto valore biologico fanno sì che le noci del Brasile siano indicate per gli sportivi. Contenendo alti livelli di metionina, prevengono le malattie croniche e proteggono dai segni precoci di invecchiamento. Il contenuto di rame, magnesio, manganese, potassio, calcio, ferro, fosforo e zinco, migliora una vasta gamma di funzioni corporee, rafforzando il sistema immunitario e contribuendo al benessere generale dell’organismo, mentre la tiamina, che preserva la salute del sistema nervoso, è importante per il metabolismo energetico e per la salute del cuore.

Noci del Brasile, benefici e controindicazioni: il parere degli esperti

Secondo gli esperti dell’Humanitas Research Hospital, ospedale ad alta specializzazione, centro di Ricerca e sede di insegnamento universitario,

“i grassi monoinsaturi delle noci brasiliane possono aiutare a ridurre il colesterolo cattivo e ad aumentare quello buono. Questi semi sono inoltre una buona fonte di vitamina E – potente antiossidante, protegge pelle e mucose dai radicali liberi – e di selenio – cofattore per l’enzima glutatione perossidasi, aiuta a prevenire coronaropatie, cirrosi epatica e tumori. Fra gli altri nutrienti presenti al loro interno, le vitamine del gruppo B sono importanti per un buon metabolismo, il rame aiuta a prevenire anemia e osteoporosi, e il manganese è importante per le difese antiossidanti.

Essendo prive di glutine, le noci brasiliane sono ottimi ingredienti per preparazioni senza glutine. Inoltre l’olio estratto da questi semi è tradizionalmente utilizzato come emolliente.

Le noci brasiliane possono scatenare allergie (anche forme crociate con altra frutta secca, soprattutto quella appartenente alla famiglia delle Anacardiaceae). Inoltre un consumo eccessivo può portare a reazioni tossiche dovute a dosi troppo elevate di selenio; fra i possibili sintomi sono inclusi nausea, vomito, alito che sa di olio e disturbi emotivi“.

Gli esperti Humanitas ricordano che 100 g di noci brasiliane apportano circa 656 Calorie e:

14,32 g di proteine

66,43 g di lipidi (soprattutto grassi monoinsaturi, come gli acidi palmitoleico e oleico)

12,27 g di carboidrati

7,5 g di fibre

7.87 mg di vitamina E

0,295 mg di niacina

0,617 mg di tiamina

0,184 mg di acido pantotenico

0,101 mg di piridossina

0,035 mg di riboflavina

22 µg di folati

0,7 µg di vitamina C

725 mg di fosforo

597 mg di potassio

376 mg di magnesio

160 mg di calcio

4,06 mg di zinco

2,43 mg di ferro

2 mg di sodio

1.917 µg di selenio

1,743 mg di rame

1,223 mg di manganese

Come consumare le noci del Brasile

Le noci del Brasile, possono essere consumate intere, tagliate, tritate o macinate, e sono ottime aggiunte a dolci, frutta, biscotti, insalate, farciture e gelati.

Le noci del Brasile e il loro olio

Dalle noci del Brasile si ricava un olio, dal colore giallo chiaro e dal piacevole profumo, usato soprattutto come emolliente e coadiuvante nella terapia del massaggio. E’ efficace nei casi di pelle secca e screpolature, è ottimo per i capelli, donando ad essi morbidezza e luminosità, preservando la loro bellezza sino alle punte. In Brasile, l’olio è usato come ingrediente nelle creme solari, nelle creme per il viso, nei lucidalabbra e nei saponi.

Si può acquistare nei negozi biologici, del commercio equo-solidale o anche su internet, spesso unito all’olio di macadamia.

Si tenga presente che le informazioni presenti in questa pagina sono di natura generale e a scopo divulgativo e non sostituiscono in nessun caso il parere del medico, il primo punto di riferimento a cui ricorrere per avere informazioni, chiarimenti, e a cui affidarsi per consigli o esami.