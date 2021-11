Ritrovamento straordinario nelle profondità dell’Oceano Pacifico: una zanna di mammut in perfette condizioni

MeteoWeb

Le cupe profondità dell’oceano contengono ancora molti segreti. Per più di tre decenni, i ricercatori del Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) hanno esplorato le acque profonde al largo della costa della California centrale. Durante un viaggio di esplorazione di una montagna sottomarina situata a 300 chilometri al largo della California e una profondità di 3.070 metri il team ha individuato quella che sembrava una zanna di elefante. E’ accaduto nel 2019, quando il pilota del ROV Randy Prickett e lo scienziato Steven Haddock hanno fatto questa osservazione speciale.

In quel momento MBARI è stato in grado di raccogliere solo un piccolo pezzo di quella zanna e dunque i ricercatori sono tornati nel luglio 2021 per recuperare l’intero campione. Ora Haddock e i ricercatori del Paleogenomics Lab, dell’UC Santa Cruz Institute of Genomics e del Santa Cruz Department of Earth and Planetary Sciences (UCSC) dell’Università della California e del Museo di Paleontologia dell’Università del Michigan (UM) stanno studiando la zanna.

Gli scienziati hanno confermato che il reperto, lungo circa un metro, apparteneva ad un Mammut colombiano (Mammuthus columbi). L’ambiente freddo e ad alta pressione del mare profondo ha preservato in modo unico la zanna, consentendo agli scienziati di studiarla più da vicino. La tomografia computerizzata (TC) rivela la struttura interna tridimensionale dell’intero dente e maggiori informazioni sulla storia dell’animale, come la sua età.

L’equipe di ricercatori ritiene che potrebbe essere la più antica zanna di mammut ben conservata trovata in questa zona del Nord America. Gli scienziati sperano di essere in grado di sequenziare l’antico DNA incorporato nel campione, che potrebbe fornire preziose informazioni su come i mammut hanno colonizzato il Nord America. “Inizi ad aspettarti l’inaspettato, ‘mentre esplori il mare profondo, ma sono ancora stupito che ci siamo imbattuti in un antico scheletro di mammut”, ha detto Haddock. “Siamo grati di avere un team multidisciplinare che analizza questo campione significativo, inclusi geocronologi, oceanoscienziati e paleogenomici dell’UCSC e paleontologi dell’Università del Michigan. Il nostro lavoro per indagare su questa scoperta entusiasmante è solo all’inizio e non vediamo l’ora di condividerne di più in futuro”.

“L’ambiente di conservazione delle profondità marine di questo campione è diverso da quasi tutto ciò che abbiamo visto altrove”, ha affermato Daniel Fisher, paleontologo dell’Università del Michigan specializzato nella ricerca su mammut e mastodonti. “Altri mammut sono stati trovati in mare, ma di solito a non più di poche decine di metri di profondità”.

Un team di ricercatori del Dipartimento di Scienze della Terra e dei Pianeti dell’UCSC sta studiando quando e come la zanna potrebbe aver raggiunto le profondità del mare. Terrence Blackburn, specializzato in geocronologia, esamina il guscio minerale del raggio per determinare quando è atterrato sul fondo del mare profondo, mentre Christopher Edwards e Patrick Drake eqsaminano le correnti oceaniche per capire meglio da dove provenisse il raggio. Katie Moon e Beth Shapiro del Paleogenetics Lab e dell’UC Santa Cruz Institute of Genomics presso l’UCSC separano e sequenziano il DNA di un dente per conoscere il suo lignaggio e lo sviluppo dei mammut in Nord America.