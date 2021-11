Uomo attaccato da due squali in Australia: scompare a largo di Freemantle

MeteoWeb

E’ l’ennesimo episodio simile accaduto in Australia. Un uomo che stava nuotando al largo di Port Beach, vicino a Freemantle, sulla costa occidentale dell’Australia, è scomparso dopo essere stato attaccato da due squali. A raccontare la dinamica dell’accaduto sono stati alcuni testimoni presenti, che hanno allertato le squadre di soccorso. Secondo quanto riferisce l’emittente australiana ABC, i testimoni si trovavano su un gommone vicino al luogo in cui l’uomo stava nuotando e hanno visto l’attacco di due grandi squali; sono poi tornati sulla spiaggia a dare l’allarme. Le spiagge della zona sono state chiuse. Non appena si avrà la conferma, quello registrato oggi sarà il 18° attacco di squali in Australia dall’inizio dell’anno.