Valanga a Valtournenche, morto l’addetto al soccorso sulle piste di sci

MeteoWeb

Leandro Pession non ce l’ha fatta ed è morto all’ospedale Parini di Aosta. Il 58enne, addetto al soccorso sulle piste di sci della Cervino spa, ieri è stato travolto da una valanga a Valtournenche. Come spiega l’ANSA l’uomo è morto in ospedale. L’incidente si è verificato nei pressi della sciovia Grand Sommettaz, a oltre 3.000 metri di quota. La vittima stava svolgendo dei controlli sulle piste. Sul posto sono intervenuti Soccorso alpino e il 118: Pession è stato estratto dalla neve e rianimato, poi trasportato in elicottero ad Aosta dove era arrivato in condizioni molto critiche ed era stato ricoverato nel reparto di Rianimazione.